Сергей Кунцевич: Нужно выходить на улицы и требовать освобождения политзаключенных 5 3.06.2017, 14:50

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Фото: svaboda.org

Внимание общества должно быть постоянно приковано к этой теме.

Активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Кунцевич провел за решеткой более двух месяцев. Он был освобожден вчера вечером. В интервью сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org Сергей рассказал о своем задержании сотрудниками спецслужб накануне акции 25 марта, пытках в СИЗО КГБ и призвал продолжить борьбу за освобождение всех политзаключенных.

— Сергей, поздравляем с освобождением! Как настроение?

— Спасибо за поздравления, за поддержку. Настроение бодрое.

— Расскажи, как и где тебя задержали.

— Это было 24 марта. Я находился в гараже, принадлежащем моей маме. Дверь была открыта. Неожиданно в гараж врываются люди в масках, стали угрожать, сразу сообщили, что подложат мне какие-то бутылки. После меня посадили в «уазик» и отвезли в КГБ. На следующий день, 25 марта, меня отвезли в район Академии Наук, где была припаркована моя машина с звукоусиливающей аппаратурой. Уже там был снят видеоматериал, который позже продемонстрировали по БТ.

— Пока ты находился за решеткой, стало известно о том, что к политзаключенным применяются пытки.

— 24 марта, сразу после задержания, меня допрашивали два следователя в СИЗО КГБ. Они пытались получить информацию о местонахождении Николая Статкевича. Естественно, я ничего не сказал. После этого следователи вышли, а в кабинет вошли два человека в масках. Они стали угрожать, тягать за волосы, бить электрошокером. Потом меня перевели в 17 камеру.

В СИЗО КГБ я провел 14 дней. Спал на доске, днем мог только сидеть на стуле или стоять. Из-за сухой голодовки, которую я проводил первые трое суток, были проблемы с почками. Никто никакой медицинской помощи мне не оказывал. Не пропускали ни лекарства, ни письма. После меня перевели на «Володарку». Стал получать газеты. Письма передавали в основном от родных, и то не все. Многое из того, что я писал своим близким, также не пропустила цензура.

— Каков твой статус сейчас?

— Я остаюсь обвиняемым по делу о «подготовке массовых беспорядков», мне запрещен выезд из страны.

— Знал ли ты о том, что происходит в стране, о репрессиях, о других политзаключенных?

— Только то, что писали в газетах, которые мне передавали. Знал что что были задержаны сотни людей 25 марта, знал об акции солидарности с нами 1 мая. Знал, что за решеткой по лживым обвинениям находятся около 20 политзаключенных, несмотря на то, что некоторые так называемые «правозащитники» утверждают что их нет.

Все уголовные дела, возбужденные накануне Дня Воли – провокация властей. Диктатура держится на безразличии людей. Нам нужно активно бороться за освобождение политзаключенных, поддерживать тех, кто остался за решеткой. Необходимо, чтобы к этой теме постоянно было приковано внимание – только так можно добиться прекращения репрессий. Нужно выходить на улицы, на акции и требовать освобождения политзаключенных всеми законными методами.