«Как изволите, цесаревич!» 12 Анджей Почобут

3.06.2017, 14:59

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Анджей Почобут

Самые мерзкие чувства в этой истории вызывают даже не Коля и его папа, а холопский энтузиазм чиновников.

Мальчику Коле еще только 13, а он уже муштрует целую страну.

«Папа, хочу спать».

Министрество образования: «Как изволите, цесаревич!»

Только специально обученные люди разъяснили возмущенному населению почему начало занятий в школах с 9.00 это правильно, полезно и инновационно. Только серьёзные дяди и тети объявили родителям школьников, что без никаких дискуссий, уроки в 9.00 и все тут... Только внесли изменения в законодательство, только ангажированные работники агитпропа с энтузиазмом растиражировали очередное мудрое решение властей и его не менее мудрое обоснование как... Коля, передумал.

«Папа. ерунда какая-то, все недовольны»

Министерство образования заискивающее: «И правда, ерунда получилась. Отставить. Ишь ты какой смышленый малыш!».

Агитпроп: «Не, ну вы там определитесь, как оно лучше, мы пока помолчим. Нам не привыкать».

Население: «Не ну они вообще там все охренели!»

Коленька: «Ишь какие они оказывается, не угодишь им».

Самые мерзкие чувства в этой истории вызывают даже не Коля и его папа, а те, кто с холопским энтузиазмом готов выполнять любой каприз 13-летнего подростка.

И ведь это только начало. «Маленькие детки - маленькие проблемы, большие детки - большие проблемы».

Анджей Почобут, «Фейсбук»