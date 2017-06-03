«Как изволите, цесаревич!»12
- Анджей Почобут
- 3.06.2017, 14:59
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Самые мерзкие чувства в этой истории вызывают даже не Коля и его папа, а холопский энтузиазм чиновников.
Мальчику Коле еще только 13, а он уже муштрует целую страну.
«Папа, хочу спать».
Министрество образования: «Как изволите, цесаревич!»
Только специально обученные люди разъяснили возмущенному населению почему начало занятий в школах с 9.00 это правильно, полезно и инновационно. Только серьёзные дяди и тети объявили родителям школьников, что без никаких дискуссий, уроки в 9.00 и все тут... Только внесли изменения в законодательство, только ангажированные работники агитпропа с энтузиазмом растиражировали очередное мудрое решение властей и его не менее мудрое обоснование как... Коля, передумал.
«Папа. ерунда какая-то, все недовольны»
Министерство образования заискивающее: «И правда, ерунда получилась. Отставить. Ишь ты какой смышленый малыш!».
Агитпроп: «Не, ну вы там определитесь, как оно лучше, мы пока помолчим. Нам не привыкать».
Население: «Не ну они вообще там все охренели!»
Коленька: «Ишь какие они оказывается, не угодишь им».
Самые мерзкие чувства в этой истории вызывают даже не Коля и его папа, а те, кто с холопским энтузиазмом готов выполнять любой каприз 13-летнего подростка.
И ведь это только начало. «Маленькие детки - маленькие проблемы, большие детки - большие проблемы».
Анджей Почобут, «Фейсбук»