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Один раз - не нефтегаз

  • Янка Грыль, «Белрынок»
  • 3.06.2017, 15:18

Предпосылки для экономических споров России и Беларуси сохраняются.

Белорусско-российский кризис 2016-17гг. ничего, по сути, не изменил ни в стратегии правительства Беларуси по обеспечению преференций при покупке российских углеводородов, ни в тактике взаимодействия Минска и Москвы - как двустороннего, так и внутри ЕАЭС. Предпосылки для экономических войн между Россией и Беларусью сохраняются.

Соглашениями по нефти, уверил 24 мая вице-премьер Владимир Семашко, в Минске пока довольны: «Отношения по нефти до 2024г. включительно у нас урегулированы - и по объемам, и по ценообразованию, с хорошими условиями для Беларуси. С другой стороны, мы ведем серьезную модернизацию наших НПЗ: Мозырский НПЗ реализует проект на $1,735 млрд., «Нафтан» - на $1,4 млрд.». Само собой, это будут «заводы мирового уровня с глубиной переработки 90-92%». С этой оценкой Семашко соглашаются даже критики белорусской углеводородной стратегии в Москве, в частности директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: по объемам действующие лимиты поставок нефти из РФ не только покрывают внутреннее потребление Беларуси, но и позволяют экспортировать еще около 6 млн.т сырой нефти. Повышение глубины переработки по логике вещей сделает эту схему еще прибыльней.

Однако тот же Семашко 23 мая на вопрос о вероятности поставок в Беларусь в 2017г. нефти, альтернативной российской, ответил лаконично и загадочно: «Все возможно». Ранее насчет диверсификации поставок сырья на белорусские НПЗ высказывался председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко: «Продолжаем прорабатывать все эти вопросы: не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости… Переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной».

В тот же день было продлено соглашение ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ПАО «Укртранснафта» о совместном использовании системы магистральных нефтепроводов «Дружба» на участке «Мозырь - Броды». Подписание документа, как пояснил БелТА первый замгендиректора и главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Козик, состоялось во время VII заседания собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Минске. Формально соглашение нацелено на обеспечение безаварийной работы нефтепровода, учет, координацию и т.п., а также обусловлено сменой руководства. Кроме того, добавил Козик, «есть необходимость проведения плановых ремонтных работ на участке «Мозырь - Броды» для надежной поставки нефти в страны Европы».

Но вообще, конечно, маршрут известный: порт Южный близ Одессы - нефтепроводы «Одесса - Броды» и «Мозырь - Броды» - Мозырский НПЗ. Каждый раз оживление на этой коммуникационной линии было сопряжено с попытками наладить транспортировку в Беларусь иранской, азербайджанской и т.п. нефти, в крайнем случае - просто пошантажировать Москву в надежде на более льготные условия поставок.

Результативность этих регулярных экспериментов известна: объемы ничтожные, цены выше российских, дополнительные транспортные издержки значительны. По мнению Симонова, «это исключительно эмоциональная история, нацеленная на пиар… Как это было с иранской нефтью: кончилось тем, что они привезли пару ведер и на этом успокоились». Кроме иранской, были еще азербайджанская и, конечно же, венесуэльская нефть.

Велика вероятность, что Симонов прав. И еще выше вероятность, что соответствующий эмоциональный осадочек у московских партнеров Семашко уже сформировался.

Масштаб не тот

Амбициозные планы вице-премьера Беларуси простираются гораздо дальше Мозырского НПЗ. Семашко выказал желание получить доступ к газовому месторождению в РФ на тех же условиях, на которых «Белоруснефть» работает в России и Венесуэле. «Недавно они выиграли тендер на небольшое месторождение нефти и разрабатывают его, но это не тот масштаб», - сперва порадовался, затем посетовал Семашко.

Ситуация с поставками газа, вокруг которых вызрел последний конфликт с Россией, удовлетворяет вице-премьера не вполне: «По газу промежуточный вариант подписали. Что касается единого рынка газа, он должен быть создан к 1 января 2025г. Мы вошли в новый цикл переговоров с нашими российскими партнерами, пока на уровне замминистров. Сейчас мы должны активизировать эти переговоры». Промежуточный вариант будет действовать в 2017-19гг., а к 1 января 2018г. во исполнение поручения главы государства должны быть подготовлены документы для окончательного варианта. Если этот документ удастся согласовать с Москвой, то следующий шаг - вынесение его на обсуждение партнерами по ЕАЭС: «Чтобы они посмотрели, готовы ли они на таких принципах формировать рынок… Мы договорились с Россией, что если вдруг по каким-то причинам не захотят наши партнеры, тогда мы рынок газа будем создавать на двоих - РФ и Беларусь».

Справка «БелГазеты». Апрельские договоренности президентов Беларуси и РФ предусматривают создание к 1 января 2018г. единого рынка газа, к июлю 2019г. - единого рынка электроэнергии, к 2024г. - подписание межправительственного соглашения по единому газовому рынку ЕАЭС.

Вспомним последовательность развития белорусско-российского углеводородного конфликта 2016-17гг.: сначала Минск в одностороннем порядке пересматривает контрактную цену на газ, затем Москва начинает пошагово перекрывать строптивому партнеру нефтяной вентиль. Наиболее вероятный сценарий следующей ссоры, видимо, будет схожим: в пылу разборок схватимся за один энергоноситель - немедленно ощутим недостачу другого.

Твердая тройка вместо горячей пятерки

Но еще большее ощущение дежавю вызывает озвученная 24 мая Семашко на полях пленарного заседания «Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси» идея снова сформировать список кооперационных проектов Беларуси и РФ: «Мы договорились, что Беларусь и Россия до конца этого года предложат по три совместных интеграционных проекта. Наметки уже есть». По словам Семашко, это предусмотрено дорожной картой, подписанной 13 апреля в Москве им и его российским коллегой вице-премьером Аркадием Дворковичем. Касаясь отраслевой принадлежности проектов, Семашко упомянул машиностроение, нефтехимию, нефтегазовый сектор. Организационные формы сотрудничества могут быть самыми разными: «Это и обмен активами, и покупка определенного пакета акций».

Напомним: в прошлый раз проектов было пять и с российской стороны реализацию их курировал тот же Дворкович.

кооперационных проектов, предполагавших сделки M&A: 1) МАЗ и КамАЗ («РосБелАвто»); 2) «Интеграл» и «Российская электроника» ГК «Ростехнологии»; 3) ОАО «Минский завод колесных тягачей» и ГК «Ростехнологии»; 4) «Гродно Азот» и «ЕвроХим»; 5) «Пеленг» и ФКА «Роскосмос». Ни один из проектов реализован не был.

Насколько можно судить по сюжетам с МАЗ и МЗКТ, все уперлось в крайне завышенную цену, запрашиваемую белорусской стороной. Переговоры вокруг «Пеленга» и «Интеграла» протекали мягче - видимо, сказывалась заинтересованность военных обеих стран. Наконец, для фантазий вокруг M&A с участием «Гродно Азот» определяющее значение всегда имел текущий статус газовых договоренностей Москвы и Минска. Так или иначе, к 2015-16гг. все эти проекты ожидала одна и та же участь - отправка в архив, частично с публичными комментариями, частично без оных. Получится ли на этот раз? Особенно с учетом высокой вероятности очередного углеводородного конфликта?

Философ Гераклит Эфесский уверял, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Главной загадкой белорусско-российской интеграции является причина, по которой многократно садившиеся в одну и ту же лужу крепкие хозяйственники двух стран умудряются выйти из нее сухими, ни разу не достигнув при этом цели погружения.

Янка Грыль, «Белрынок»


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