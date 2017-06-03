В центре Минска водитель «Ауди» сбил двух женщин на пешеходном переходе 11 3.06.2017, 15:26

ФОто: onliner.by

Резонансное ДТП произошло на перекрестке улиц Свердлова и Ульяновской.

По предварительной информации, водитель Аudi, обгоняя справа общественный транспорт, выскочил на пешеходный переход, где шли люди.

— На пересечении Свердлова и Ульяновской А4 залетела на тротуар. Последствия — два трупа. Женщину медики пытались откачать, но тщетно, — пишет читатель onliner.by oleg_man.

— Управлением Следственного комитета по г. Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли две женщины, — сообщил Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску. — По предварительной информации, полученной в ходе осмотра места происшествия, сегодня около 10 часов водитель Audi А4, двигаясь по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости, совершил наезд на пешеходном переходе на двух женщин, 1953 и 1970 годов рождения, после чего врезался в здание. От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия. В настоящее время работа следователей и экспертов УГКСЭ по Минску на месте происшествия продолжается.

ФОто: onliner.by

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ход расследования взят на личный контроль начальника УСК по г. Минску.

— Перед перекрестком Свердлова и Ульяновской (в направлении Лошицы) во втором ряду стоял общественный транспорт. Водитель Audi 1958 года рождения решил обогнать их по правой полосе, из которой запрещено движение прямо — только направо, в сторону вокзала. В результате, опережая общественный транспорт, выехал на наземный пешеходный переход через улицу Ульяновскую, где женщины переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, — сообщил источник на месте ДТП.