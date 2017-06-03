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Бобруйчане о начале уроков в девять утра: «Это полный маразм!»

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  • 3.06.2017, 15:59
Фото: tut.by

У обычных учителей и родителей школьников мнение никто не спросил.

В сентябре учеников большинства белорусских школ может ожидать нововведение – уроки будут начинаться в девять часов утра. Сделать так поручил нынешний руководитель Беларуси Александр Лукашенко. Объяснил он свою идею заботой о школьниках, которые якобы не высыпаются из-за раннего начала занятий. Лукашенко понял, как нелегко детям, глядя на своего сына Колю, которому тяжело вставать в полседьмого утра, пишет «Бобруйский курьер».

Поручение белорусского правителя долго обсуждать не стали. Школам было сказано пересмотреть расписания. Нашлись врачи, которые назвали девять утра самым лучшим временем начала уроков с точки зрения здоровья детей.

У обычных учителей и родителей школьников мнение никто не спросил. Для тех, кому к восьми нужно на работу, а ребенка оставить утром не с кем, предложили решение проблемы – детей можно привести в школу раньше, их там займут до начала уроков.

«Бобруйский курьер» спросил у бобруйчан, как они относятся к поручению Лукашенко начинать занятия в школах в девять часов утра.


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