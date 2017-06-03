Сергей Кунцевич: Планы – чтобы не было диктатуры 3.06.2017, 16:29

Фото: svaboda.org

Вышедший на свободу соратник Николая Статкевича рассказал о своем моральном и физическом состоянии.

Политзаключенный по «делу патриотов» Сергей Кунцевич, который 2 июня был выпущен из СИЗО № 1, ответил на вопросы «Радыё Свабода» об условиях содержания в тюрьме и о том, что произошло во время его задержания.

- Сергей, как вы себя чувствуете?

- Морально - здоров. Физически - есть проблемы. У меня больные почки, в тюрьме не было никакого лечения, не пропускали медикаменты, которые для меня приносили родственники. К тому же, сначала я был в СИЗО КГБ, – всего 14 дней. Там меня пытали электрошокером.

- Что вам говорили во время пыток? Какую информацию хотели получить?

- Где находится Николай Статкевич. Это было перед акцией 25 марта. Но я не сломался, ничего не сказал.

- Что еще там происходило?

- В СИЗО КГБ несколько дней я держал голодовку. Меня шантажировали, угрожали физической расправой. Был физический давление, заламывали руки. Было подозрение на сотрясение мозга, но доктора не вызвали. После меня перевели в тюрьму на Володарского.

- Почему вас отпустили?

- Видимо, боятся. Диктатура держится на страхе.

- Какой сейчас ваш статус?

- Я под подпиской о невыезде и не имею права разглашать обстоятельства своего дела.

- Как вы можете прокомментировать ваше задержание. По БТ показали, что у вас в авто нашли десятки бутылок с коктейлем Молотова.

- Это все сфабриковано было. Они знали, что я иногда подвозил Николая. Это машина не моя, я взял ее у друга. Они узнали, где она стоит, и подбросили туда эти бутылки. Я должен был привезти только звукоусиливающую аппаратуру.

- Как вы возвращались домой? Как вас встретили родители и невеста Татьяна?

- Меня выпустили 2 июня около 16 часов. Я оказался в городе с сумками, без телефона и денег. Кое-как добрался домой. Все были очень рады, конечно.

- Каковы ваши планы сейчас?

- Планы - чтобы не было диктатуры.