Минчанка в Майами: Наша квартира стоит $2 миллиона 3.06.2017, 16:37

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История успеха белоруски, которая бросила бизнес в Минске и уехала в США.

В Минске Яна занималась небольшим бизнесом — открыла коворкинг-центр и организовала продажу кислородных коктейлей. Бизнес прижился, а вот сама девушка — нет. Уже два года она живет в солнечном Майами и наблюдает рассвет из окон 23-го этажа элитного дома на берегу океана. Onliner.by отправился в небольшое путешествие по американскому штату Флорида, чтобы познакомиться с историями белорусов, которые покинули родину. Открывает серию публикаций рассказ о Яне. Каким образом все так получилось и как выглядит жизнь в районе с одними из самых высоких ценами на недвижимость.