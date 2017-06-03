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Витольд Ващиковский: В Совбезе ООН агрессия РФ будет приоритетом

  • 3.06.2017, 16:47
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Витольд Ващиковский
Фото: PAP

Глава МИД Польши убежден, что война в Донбассе должна быть на повестке дня Совбеза ООН.

Для Польши во время членства в Совете безопасности Организации объединенных наций одним из приоритетов будет разрешение российско-украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, пишет liga.net.

Он подчеркнул, что региональные вопросы будут особенно важны для Польши.

Ващиковский убежден, что война в Донбассе должна быть на повестке дня Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета безопасности на ближайшие два года. Это Кот-д’Ивуар, Кувейт, Польша, Перу и Экваториальная Гвинея. Польша заменит Украину на месте представителя восточно-европейской группы.

Для того, чтобы занять место непостоянного члена в Совете безопасности, каждый кандидат должен получить две трети голосов делегатов Генеральной ассамблеи.

На сегодняшний день постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия,США и Франция. Остальные десять переизбираются каждые два года на основе принципа региональной ротации.


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