Трое белорусов номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира 1 3.06.2017, 16:59

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Артем Кулак, Артем Королек и Андрей Юринок поборятся за престижную награду.

Белорусcкие гандболисты Артем Кулак, Артем Королек и Андрей Юринок номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира, пишет «Трибуна».

Голосование проводит популярный интернет-портал handball-planet.com.

Выбор происходит через голосование жюри, составленного из известных гандбольных журналистов 12-ти стран, а затем болельщиков.

По итогам голосования представителей СМИ в число номинантов включены сразу трое белорусов: линейный «Сен-Рафаэля» Артем Королек, левый крайний Андрей Юринок и разыгрывающий Артем Кулак из БГК имени Мешкова (все 1996 г.р.).