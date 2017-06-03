Чем пахнут сморгонские деньги 8 Александр Томкович

3.06.2017, 17:17

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Фото: tut.by

Cморгонское предприятие «Кроноспан» считается одним из самых вредных в мире.

Римский император Тит Флавий Веспасиан, который первым придумал платные туалеты, утверждал, что деньги не пахнут. Наверное, жители Сморгони на Гродненщине с этим не согласятся. Для них последние пять лет деньги пахнут формальдегидом, пишет belsat.eu.

В 2012 году здесь появилось предприятие «Кроноспан», которое экологи считают одним из самых вредных в мире. Говорят именно по этой причине в цивилизованных странах их заводы, скажем мягко, стали нежелательными. А там, где те еще работают, экологический мониторинг проводится так качественно, что можно даже говорить о тотальном контроле.

Компания «Кроноспан» (Kronospan) происходит из Австрии, выпускает хорошо известный ламинат, большая часть которого экспортируется в Россию, что сразу вызывает вопрос — зачем вырубают белорусские леса, если хватает российских…

Приходилось слышать (и много читать), что в последнее время «Кроноспан» очень сильно «наследил» в Румынии и януковичевской Украине, что они работают в «странах третьего мира», где гораздо больше коррупции и тоталитаризма, где думают не о здоровье нации, а о собственном кошельке.

Не буду утверждать, что все именно так и есть, ведь к подобным выводам способен прийти только суд.

Неоспоримый факт заключается в другом. За пять лет активной деятельности, «Кроноспан» стал одним из «лидеров» Гродненской области, если говорить о нарушениях экологических норм, и я не удивлюсь, если то же самое можно будет сказать и о размере всей страны…

Но дело не только в этом. Печальная суть в том, что обычно экологически вредным предприятиям гораздо выгоднее регулярно платить штрафы за экологические нарушения, чем один раз заплатить за ликвидацию их причины.

Так повелось еще с советских времен. На мой взгляд, произошло это по той причине, что руководители предприятий много раз оказывались за решеткой за коррупцию и ни разу за нарушение экологических норм.

Трагедии вроде Чернобыльской катастрофы оставим «за скобками».

Руководители обычно выкручивались при помощи штрафов, которые били не по их карманам, а по счетам структур, которые они и возглавляли. Известны также случаи, когда коррупция и экологические нарушения являлись частями одной логической цепочки…

Понимаю, эти слова могут вызвать довольно нервную реакцию, поэтому прежде чем говорить о «нечестных» журналистах, советую просмотреть видео дороги, по которой лесовозы доставляют на предприятие сырье.

Если и после этого вопросы не исчезнут, приглашаю посетить любимые для всей Сморгони «Голубые озера». Говорят, в советские времена в этих местах стояли грозные «СС-20», а, когда их не стало, выяснилось, что там находится одна из самых красивых природных жемчужин Беларуси.

Во времена юности, как рыбак, я много раз бывал рядом, однако (большинство сморгонцев тоже) ничего не знал об озерах, которые после того, как Беларусь лишилась ядерного оружия, стали заповедной зоной. То, что там можно увидеть сегодня, заставляет вспомнить слова популярной песни — «нет того, что раньше было»…

Не буду сейчас спорить с теми, кто не видит зависимости между человеческим здоровьем и формальдегидным запахом. Отмечу только, что многие считают формальдегид одним из самых опасных канцерогенов и называют причиной не только аллергии, но и астмы.

Именно по этой причине жилье (в основном дачу) по соседству с «Кроноспаном» стоит «лишь бы продать», а собирать грибы и ягоды некоторые местные жители не хотят в радиусе 5-10 км от предприятия.

При желании на сайте известной «Зеленой сети» можно найти еще много «интересного», и я лично поверю, что никакого вреда для окружающей среде нет только тогда, когда рядом с предприятием построят свои дома (и станут там с детьми жить) его руководители.

И еще.

Хорошо понимаю, «Кроноспан» — рабочие места, хорошие зарплаты (около 1000 долларов) и полумиллиардные (также в долларах) налоги (хотелось бы узнать, куда и кому идут эти деньги), но не могу принять, если за все это надо платить чем-то таким, чего не купишь за деньги…

Похоже, что Сморгони в очередной раз не повезло. Во время Первой мировой войны там проходила линия фронта, и из 16 тысяч жителей в городе остались жить только 130 (!!!) человек. Что будет теперь — можно только предполагать.

Особенно, если понюхать «деноминированные»…

Александр Томкович, «Белсат»