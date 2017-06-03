Ученые доказали, что два киви перед сном cпасают от бессонницы 3.06.2017, 17:28

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Исследователи обнаружили в киви сератонин, который помогает справиться с бессоницей и плохими мыслями.

Как пишет агентство Nation News, исследователи из Тайваня нашли легкий и эффективный способ побороть бессоницу, пишет sobesednik.ru. Специалисты считают, что людям с такой проблемой следует регулярно употреблять киви. Эксперименты, в которых приняли участие 30 добровольцев, показали, что два фрукта, съеденные за час до сна, гарантируют крепкий продолжительный сон. По данным ученых, время для засыпания у добровольцев, которые ели перед сном киви, сократилось на 35%. Кроме того, они стали меньше жаловаться на плохой сон. Исследователи объясняют такой эффект наличием в плодах сератонина. Этот гормон отвечает за расслабление и положительные эмоции.