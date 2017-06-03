Путин пропустил «двоечку» Кирилл Сазонов

3.06.2017, 17:36

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Владимир Путин

Здоровые силы в Украине справились с атакой «пятой колонны Кремля».

Итак, украинский «Нафтогаз» одержал судебную победу над российским «Газпромом». Уже вторую. Которая стала бы невозможной без первой - полного отказа от российского газа. Это решение Украина приняла в начале января 2016 года, чем вызвала настоящую истерику у российского монополиста. Конечно, они не хотели терять прямые доходы и возможность постоянно держать Украину на энергетическом поводке, в любой момент угрожая закрутить вентили и «поигрывая» с давлением в трубах, чтобы обвинять нашу страну в незаконном отборе объемов газа. Но юристы «Газпрома» уже тогда понимали, чем «светит» такая позиция Украины в судах.

Немного по сути для тех, кто особо не следил за процессом. В 2009 году Юлия Тимошенко подписала контракты с «Газпромом» по достаточно высокой цене (но пока оставим этот вопрос за кадром, чтобы не утонуть в дискуссиях) и с кабальной формулой «бери или плати». То есть Украина обязана платить за больший объем газа, чем ей нужен. Можете его использовать, можете выпускать в воздух, можете не брать, но платите за все.

После смены власти Янукович и Азаров осудили эти контракты, но отменять их не спешили. Во-первых, Кремль предложил Харьковские соглашения, в которые входила скидка в 100 долларов на газ. Во-вторых, высокая цена импортного газа и искусственное удержание низкой цены на газ внутренней добычи позволяли прекрасно зарабатывать на схемах по их смешиванию. Позже эти схемы назовут именем Онищенко и Кабмин не оставит от них мокрого места, просто убрав эту разницу. Но работали эти схемы задолго до прихода Онищенко.

Так что из той газовой кабалы, куда загнала Украину Юлия Владимировна, Виктор Федорович выводить ее не стал. Неизвестно, какие аргументы в каждом случае находил Кремль для украинских чиновников, но стратегия российской власти уже тогда была очевидной. Загнать Украину в долги, спровоцировать экономический кризис и брать голыми руками. Майдан спутал карты, потом Яценюк объявил контракт политическим, а не рыночным, что стало основанием для обращения в суд и Кабмин отказался подписывать соглашение на покупку газа в 2016 году. Вот тогда «Газпром» с неприятным удивлением обнаружил, что Украина хорошо подготовилась к этой операции, реэкспортные контракты готовы. И начался суд.

Украина заявила исковых требований на $18 млрд. Из этой суммы $14,1 млрд - компенсация относительно установления цены газа, приобретенного с 20 мая 2011 года до октября 2015 года. Остаток (3,9 млрд) - штрафы, применяемые к указанной сумме. Газпром подал свой иск на $47,1 млрд. Из этой суммы $34,5 млрд - санкции за не6выполнение принципа "бери-или-плати" в 2012-2014 годах и в более поздние периоды (3 квартал 2015 года, 2-4 кварталы 2016 года). Еще $2,2 млрд - требования по спорной цене на газ в 4 квартале 2013 года и 2 квартале 2014 года. Остаток суммы ($10,4 млрд) - штрафы и проценты.

Итог - вчера Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре цены с учетом рыночных условий. Требования Газпрома по условию "бери или плати" были полностью отклонены. Свои мечты содрать с Украины 47 миллиардов долларов (а это для нас с большой вероятностью дефолт) Кремль может засунуть куда-нибудь… в теплое и темное местечко, чтобы никто не видел и не смеялся. По факту все. Рассмотрение украинского иска продолжается, в случае победы мы добьемся отмены долга и должен будет уже «Газпром». Плюс у нас есть иск по транзиту, но это отдельная история. А теперь немного о деталях войны, которая шла не в судах.

Самым простым и надежным способом для «Газпрома» выиграть суд стало бы решение Украины во время тяжб возобновить действие контракта. В любом объеме. По любой цене. Медведев извелся, предлагая компромиссы и скидки. Потому что если мы вдруг продлеваем контракт, то вопрос в суде практически закрыт. Если контракт не рыночный, а цена политическая - зачем вы его опять продлеваете? Цена вопроса 47 миллиардов, российские эмиссары готовы были быть бесконечно щедрыми с теми силами, кто добился бы поставок газа из РФ. Искали подходы к депутатам, СМИ, экспертам, общественным организациям. И будем справедливы - периодически находили.

Многочисленные информационные атаки на Нафтогаз, на Кабмин и на политиков, которые были категорически против возвращения к контракту с Газпромом следовали одна за другой. Нашему внимаю постоянно предлагали расчеты, сколько мы теряем, закупая газ в Евросоюзе. К этому тонко, но постоянно подвязывали тему тарифов, которые просто неподъемные как раз потому, что газ не из России. К этому выводу подталкивали народ, обещая «тарифный Майдан». Когда цена вопроса 47 миллиардов долларов - нет предела изобретательности. Всех организаторов и участников вспоминать не буду - слишком мнгого их было. Но здоровые силы выстояли. С потерями в рейтингах, измазанные грязью, но не отступившие - выдержали. Так что сегодня двойная победа. Нафтогаз победил Газпром в Стокгольме. А здоровые силы в Украине справились с атакой «пятой колонны Кремля». Так что те, кто говорит «Кремль пропустил удар» не совсем правы. Кремль пропустил серию. Классическую «двоечку». А капитализация Газпрома еще вчера до вечера упала на миллиард долларов. Вишенка на тортике…

Кирилл Сазонов, censor.net.ua