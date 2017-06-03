Cколько зарабатывают в странах-соседках Беларуси 4 3.06.2017, 17:46

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Пальму первенства удерживают эстонцы.

Tut.by рассказал о средних зарплатах в соседних странах.

В России средняя зарплата в апреле составила около 1000 рублей (все суммы в тексте приведены в белорусских рублях). Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Украине получали в апреле в среднем 470 рублей. Это на 1,4% меньше, чем в марте. Больше всех получают работники авиационной отрасли (1810 рублей), а меньше всех — работники почты и курьеры (250 рублей). По регионам выше всего заработки в Киеве — 770 рублей.

Казахи в среднем получали в апреле 830 рублей.

В Польше средняя апрельская зарплата составила 2240 рублей. Литовцы в среднем получают 1710 рублей до уплаты налогов.

В Латвии в первом квартале средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) составила 1850 рублей в месяц. Это на 7,2% больше, чем в первом квартале прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В Эстонии средняя месячная брутто-зарплата увеличилась в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% до 2410 рублей в месяц.