Какой Беларусь увидела байкерша из ЮАР 3 3.06.2017, 18:03

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Фото: tut.by

Клаудиа Либенберг оценила наш зефир, такси и ребристые дороги.

В прошлые выходные в Минске прошел фестиваль Recast Moto Fest 2017, в котором участвовали отечественные кастомайзеры и иностранные гости. Участницей из самой далекой страны оказалась Клаудиа Либенберг — художница и байкер из Южно-Африканской Республики. Девушка поделилась с tut.by своими впечатлениями о Беларуси, рассказала о поездках по Минску на байке и общественном транспорте, а также об отличиях африканских и белорусских таксистов.

Фото: tut.by

К сожалению, привезти свой мотоцикл в Минск Клаудиа не смогла — «иначе мне бы пришлось выезжать к вам еще в феврале». Для фестиваля девушка взяла свои работы — «портреты» байков и отдельных узлов мотоцикла, выписанных с таким брутальным изыском, что поклонники творчества художницы просят выслать ее картины в разные концы мира. Специального художественного образования у девушки нет — она самоучка. Тем не менее картины — это ее хобби, которое, к тому же, приносит доход. Сегодня это основной источник заработка

В 10 лет — за руль байка

— В детстве, пока подруги играли с куклами, а мальчишки — с машинами, я рисовала. Я рисую на разные темы, но мотоциклы занимают особое место в моем творчестве и составляют значительную часть моего портфолио. Я полюбила байки, когда была маленькой девочкой.

Эту любовь Клаудии привили дедушка и отец — в армии они служили в мотовзводе, поэтому про мотоциклы дома говорили очень часто.

— Папа меня катал на байке, когда я была совсем малышкой. Помню, мне было тогда очень страшно — отец любил погонять. А сама впервые села за руль мотоцикла лет в 10. Да-да, не удивляйтесь! Конечно, по законам ЮАР детям в таком возрасте запрещено управлять транспортом, но я не выезжала на большую дорогу — ездила лишь по деревенским окрестностям, в сопровождении взрослых — отца, его друзей и старшего брата.

Фото: tut.by

Повзрослев, Клаудиа решила, что хочет иметь свой мотоцикл. Но отец категорично заявил, что не собирается покупать его дочери, и предложил заработать самой.

Клаудиа говорит, что девушка за рулем мотоцикла — необычное явление в любой стране. А еще многие люди склонны верить в стереотипы, что мотоциклисты — это бандиты, поэтому и отношение к ним бывает соответствующее.

— Мне было все равно, кто и что думает, я решила, что у меня будет свой байк. Он появился, когда мне было 28 лет. Но потребовалось год экономить! Это был черный BMW R75/6 1976 года. Мне очень нравились его формы, звук, который он издавал. Вообще, я поняла, что мне по душе старые классические мотоциклы — всегда заглядываюсь на них.

Клаудиа говорит, что сейчас отношение к мотоциклистам в Южной Африке меняется — это сообщество по интересам, где можно рассчитывать на помощь и взаимовыручку, а большинство байкеров — это приличные, образованные, талантливые и работящие люди.

Фото: tut.by

Именно белорусские друзья-байкеры пригласили девушку на фестиваль рекастовых мотоциклов в Минск. Расстояние между городами — около 10 тысяч километров — Клаудию не смутило, она очень любит путешествовать: исколесила практически весь Африканский континент и несколько раз бывала в США. А вот в Европе еще не была — знакомство с этой частью света для нее началось с Беларуси.

«Беларусь? Может, это часть России?»

Три недели пришлось потратить Клаудии на то, чтобы оформить необходимые документы и открыть визу в Беларусь — безвизовый режим для въезда к нам на жителей ЮАР не распространяется.

— Наверное, к вам из ЮАР немного туристов приезжает, — предполагает Клаудиа. — Я решила это потому, что Андрей — белорусский консул в Кейптауне — очень внимательно отнесся ко мне. У нас сложились такие хорошие отношения, что я могла в любой момент ему позвонить, если у меня возникали вопросы при заполнении анкеты.

До этого девушка ничего не знала о Беларуси. Лишь предполагала, что это где-то рядом с Россией, а может быть, даже ее часть.

— Но страшно отправляться в незнакомую страну мне не было. Даже несмотря на то, что я как-то встречалась с двумя весьма своеобразными русскими, — рассмеялась Клаудиа.

Белорусы, говорит Клаудиа, оказались дружелюбными и приветливыми людьми. Но небольшие неприятности в Беларуси с нашей гостьей все же произошли.

— Пограничник в аэропорту не поверил, что на фото в паспорте изображена я, он потребовал еще какой-нибудь документ с фотографией, чтобы подтвердить мою личность. Это заставило поволноваться, — призналась Клаудиа.

Фото: tut.by

Девушка отметила: если бы не белорусы, которые ее встречали и опекали во время пребывания в Минске, то ей пришлось бы сложно в нашей стране.

— Например, никто не предупреждал меня заранее, что по приезде я должна зарегистрироваться, об этом мне сказали организаторы фестиваля. Я не собиралась жить в отеле, поэтому мне самой нужно было это сделать. Если бы регистрации не было, то появились бы проблемы при выезде домой.

— Когда я была одна, то отметила, что многие люди не знают английский язык, поэтому было сложно узнать, как пройти куда-либо, где находится нужное мне заведение, сделать покупку в магазине. Когда я обращалась к продавцам в магазинах на английском, то многие просто молчали. Это могло показаться невежливостью или недружелюбностью, но я думаю, что люди просто меня не понимали и так реагировали, — улыбнулась Клаудиа.

По городу иностранная гостья передвигалась пешком — когда была одна, или на общественном транспорте — вместе с друзьями.

— На ваших автобусах было ездить очень интересно — расстояния между остановками небольшие, это для меня было удивительно, потому что у меня на родине автобусы отправляются только в многочасовые рейсы.

Но Клаудиа отметила, что без предварительной подготовки она не отправилась бы ездить на общественном транспорте.

— В автобусе не объявляют остановки на английском языке, нет информации, как оплачивать проезд. В метро с этим дело обстоит лучше, но все равно я бы одна не рискнула спуститься туда — информационных знаков на английском языке очень мало, можно заблудиться.

Клаудиа отметила, что у нас хорошие дороги, много красивых, элегантных, новых автомобилей. Но также на улицах Минска очень много стареньких машин — это именно то, что нравится девушке, они были особенно ей интересны.

— Удивительно, но они еще ездят! Это здорово, что такие автомобили белорусы сохранили в рабочем состоянии.

Порадовал отзыв Клаудии о белорусском такси. Хотя ее поездка длилась не больше пяти минут, девушке она очень понравилась: салон авто был чистым, а водитель — вежливым и ехал по правилам.

— Вашим таксистам можно доверять и садиться в машину спокойно. Чего я не могу сделать в ЮАР — избегаю этого, потому что африканские таксисты ведут себя, как хулиганы. Их даже называют безумными из-за того, что они не соблюдают правила, ездят на большой скорости, подрезают других автомобилистов.

В последние дни пребывания в Беларуси Клаудии удалось выехать за рулем байка в пригород столицы — к Минскому морю. Найти подходящий мотоцикл помогли организаторы фестиваля.

— Покрытие дороги было немного ребристым, но по таким дорогам я ездила и в Африке, поэтому это мне сильно не мешало. Я просто ехала и наслаждалась простором и свободой.

В ближайшее время Клаудиа Либенберг планирует отправиться в путешествие в Америку и Германию, но не исключает, что еще раз прилетит в Беларусь, во всяком случае, ей бы этого очень хотелось.

— Я и друзьям своим буду рекомендовать приехать сюда — у вас безопасно и спокойно, ехать можно без опасений. Посмотреть здесь есть что, а еда какая вкусная! Березовый сок, квас, драники, заварные пирожные и зефир! Гурманам понравится.