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В Великобритании прошли последние предвыборные теледебаты

  • 3.06.2017, 18:12
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Фото: AFP

В дебатах участвовали премьер-министр Тереза Мэй и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

В Великобритании прошли последние телевизионные дебаты перед досрочными всеобщими выборами, которые намечены на 8 июня. В дебатах участвовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, передает «Радио Свобода».

В числе вопросов, заданных политикам, была и тема Брекзита – начавшегося процесса выхода страны из Европейского союза. Мэй заявила, что будет готова к любому исходу переговоров с Брюсселем по Брекзиту, но уверена, что этот процесс завершится благополучно для обеих сторон. Корбин похвалил свою команду, которой, по его словам, под силу переговоры с ЕС в случае, если он возглавит кабинет.

О досрочных выборах в парламент Мэй объявила в апреле. Она назвала это необходимым шагом для успешного Брекзита. По данным социологов, Мэй сейчас чуть опережает своего соперника. Однако отрыв от оппозиционной Лейбористской партии сокращается и составляет примерно 10%.


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