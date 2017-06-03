Как милиционеры-бунтари из Кричева поставили на уши все МВД 8 3.06.2017, 18:25

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Хроники «мятежного» Кричевского РОВД.

В феврале этого года 11 кричевских милиционеров написали обращение на имя министра внутренних дел РБ Игоря Шуневича, в котором жаловались на негативную ситуацию, сложившуюся в Кричевском РОВД, что, по их словам, «связано с многочисленными злоупотреблениями руководством Кричевского РОВД». Не получив никакого внятного ответа на свое обращение, милиционеры решили рассказать о своих проблемах представителям независимых СМИ. Новость моментально разлетелась по всему Байнету, некоторые интернет-ресурсы заговорили о «бунте кричевских милиционеров», и тут уже руководство Могилевского УВД и МВД Беларуси отреагировало по полной программе, пишет belgazeta.by.

О чем рассказали милиционеры

В обращении на имя Игоря Шуневича от 16 февраля 2017г. 11 сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Кричевского РОВД во главе с начальником отдела подполковником Игорем Вусиком рассказали о некоторых нюансах своей службы в местном райотделе.

В частности, милиционеры написали министру, что начальник Кричевского райотдела Станислав Чуприн систематически их оскорбляет, в т.ч. в нецензурной форме, высказали мнение, что в РОВД сложилось предвзятое отношение к сотрудникам ООПП, выражающееся также в несправедливой системе поощрений и наказаний.

Милиционеры жаловались, что без всяких на то оснований сотрудники ООПП неоднократно переводились на усиленный вариант несения службы, что лишало их положенного отдыха. А для смены с дежурства каждый сотрудник ООПП по указанию начальника райотдела должен в обязательном порядке выявить административные правонарушения по ст.17.1 и ст.17.3 КоАП. Кто бы сомневался: наличие планов по штрафам у сотрудников милиции давно не является секретом.

В принципе, ничего страшного, обычная жалоба подчиненных на своего начальника - такие в Беларуси сотнями пишут. Только вот о ее содержании практически сразу же стало известно руководству Кричевского РОВД и у милиционеров ООПП значительно прибавилось проблем.

Разборки

По обращению кричевских милиционеров на имя министра была назначена проверка, проведение которой было поручено сотрудникам центрального аппарата МВД. Как утверждает бывший начальник ООПП Кричевского РОВД подполковник милиции Игорь Вусик, в ходе проверки были установлены факты злоупотреблений со стороны руководства райотдела, в частности хищение денежных средств из законных премий сотрудников отдела. По словам Вусика, сотрудники милиции вынуждены были делиться деньгами из полученных премий с руководством райотдела.

После этого дальнейшее проведение проверки в Кричевском РОВД было поручено сотрудникам 9-го управления Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД, которое располагается в Могилеве.

Кричевские сотрудники ООПП не согласились с таким решением руководства и 31 марта 2017г. направили ходатайство на имя министра Шуневича. В ходатайстве они выразили недоверие сотрудникам ГУСБ МВД, высказав мнение, что проверка по обращению будет проводиться необъективно и односторонне, с укрытием фактов злоупотреблений. Мол, с сотрудниками УВД Могилевского облисполкома у начальника Кричевского РОВД хорошие личные отношения, и они не будут выносить сор из избы.

Поэтому кричевские правоохранители просили Шуневича поручить проведение проверки только сотрудникам центрального аппарата министерства, «которым сотрудники Кричевского РОВД дадут показания по фактам неправомерных действий».

В это же время в самом Кричевском РОВД значительно усилилось давление со стороны руководства райотдела на милиционеров - подписантов под обращениями. Игорь Вусик утверждает: начальник райотдела подполковник Станислав Чуприн практически перестал визировать подаваемые им по службе рапорты и документы. «Ничего не подписывал, никакие документы», - говорит Вусик.

На всех милиционеров ООПП оказывался постоянный прессинг, и они решили рассказать о своих проблемах независимым СМИ. Сначала информацию о разборках в РОВД опубликовал региональный интернет-портал «Магілёўскі рэгіён», затем тему подхватили телеканал «Белсат», информагентство БелаПАН и «Радыё Свабода».

В выступлении на «Белсате» Игорь Вусик и участковый инспектор милиции РОВД лейтенант милиции Андрей Шашков рассказали, как руководство заставляет их выполнять план по административным правонарушениям и делиться премиями. После этого о кричевских милиционерах заговорили во всем Байнете.

ФОТО: belgazeta.by

Реакция милицейского руководства

Игорь Шуневич отреагировал на ходатайство кричевских милиционеров 14 апреля 2017г., написав им в своем ответе, что «объективных данных, свидетельствующих о некачественном и одностороннем проведении разбирательства, а также обстоятельств, препятствующих его осуществлению сотрудниками девятого управления (по Могилевской области) ГУСБ МВД, не установлено». В случае несогласия с принятым решением министр порекомендовал подчиненным обжаловать его в суде.

К тому времени один из милиционеров - подписантов под обращениями уже не работал в Кричевском РОВД. Старший инспектор по разрешительной работе ООПП Кричевского РОВД майор милиции Юрий Дюбанов был уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины. Его непосредственный начальник по службе подполковник Вусик отпустил Дюбанова на выходной, согласно поданному рапорту, но не завизировал его у начальника РОВД. Дюбанов, думая, что находится на выходном, принял 100 грамм. Плохо же он знал своих бывших коллег, которые сразу же приняли соответствующие меры.

Ну а УВД Могилевского облисполкома начало «мочить» посмевших вынести сор из избы кричевских милиционеров, разместив на своем интернет-сайте убойный материал: «В настоящее время в сети Интернет деструктивными ресурсами распространяется информация о якобы имевших место недостатках в организации работы с личным составом со стороны руководства Кричевского РОВД. Инициаторами ее распространения стали начальник отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД подполковник милиции Игорь Вусик, участковый инспектор милиции РОВД лейтенант милиции Андрей Шашков и бывший сотрудник Юрий Дюбанов, уволенный из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины. В данных материалах имеют место факты размещения заведомо искаженной, субъективной информации, которая в большинстве своем не соответствует действительности».

Затем свое веское и авторитетное мнение высказал замначальника УВД Могилевского облисполкома - начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Владимир Рыжанков: «В апреле 2017г., занимая руководящую должность, подполковник милиции Игорь Вусик, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД, находясь на выходном дне, незаконно отпустил со службы своего подчиненного - майора милиции Юрия Дюбанова, старшего инспектора по разрешительной работе ООПП РОВД. Последний должен был проводить прием граждан и представителей юридических лиц при осуществлении административных процедур. Игорь Вусик при отсутствии Юрия Дюбанова обязан был лично заменить его на приеме граждан и доложить начальнику РОВД, чего не сделал, за что получил строгий выговор.

Более того, когда руководство РОВД стало искать незаконно ушедшего со службы Юрия Дюбанова, он обратился на прием к врачу, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле), что подтверждается освидетельствованием, проведенным в больнице. Как итог, он был уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины».

Полковник Рыжанков также сообщил, что по результатам служебной проверки, проведенной 9-м управлением ГУСБ МВД, начальнику Кричевского РОВД подполковнику милиции Станиславу Чуприну за нарушение правил профессиональной этики сотрудников ОВД объявлено дисциплинарное взыскание.

«Вместе с тем, в ходе проверки, в том числе с использованием полиграфа, сведения о других нарушениях в действиях руководства Кричевского РОВД своего объективного подтверждения не нашли. Появившаяся в Интернете информация, предоставленная сотрудниками Кричевского РОВД, в настоящее время изучается повторно. В случае выявления в ней признаков клеветы распространившие ее сотрудники могут быть привлечены не только к дисциплинарной, но и уголовной ответственности», - веско резюмировал замначальника УВД.

Чуть позже свое авторитетное мнение о событиях в Кричевском РОВД высказал и министр Шуневич. «Министерством внутренних дел Беларуси закончена служебная проверка. В результате нами установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки, - проинформировал министр. - В результате оба привлечены к дисциплинарной ответственности».

Еще Шуневич сообщил, что с учетом наличия у жалобщика (Вусика) действующего дисциплинарного взыскания он может быть уволен из органов внутренних дел за дискредитацию милиции, если по результатам проверки будет доказана его вина. «Ситуация локализована», - резюмировал министр.

Что в итоге

17 мая 2017 г. милиционеры-подписанты подполковник Вусик и лейтенант Шашков были ознакомлены с приказом об увольнении из органов в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом в качестве основания для его досрочного расторжения или прекращения его действия.

«Я не считаю себя виноватым»

ФОТО: belgazeta.by

Бывший начальник ООПП Кричевского РОВД подполковник Игорь Вусик прокомментировал «БелГазете» обстоятельства своего увольнения из органов внутренних дел.

- Я не считаю себя виноватым в нарушении условий контракта и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии с СМИ. В СМИ мы вынуждены были обратиться уже после того, как руководство никак не отреагировало на наше обращение к министру, а на нас начало оказываться давление. Я также не считаю, что мое выступление в СМИ носит деструктивный характер, и никакой политической цели при этом я не преследовал. В СМИ мы обратились не только как сотрудники милиции для защиты своих прав и законных интересов, но и как граждане, которые попытались пресечь противоправные действия виновных лиц. Нас обвинили и уволили из органов за то, что мы выступили на «Белсате». Почему же в таком случае не приняты меры к начальнику РОВД Станиславу Чуприну, который также давал комментарий телеканалу «Белсат»? Мы считаем, что с нами рассчитались за то, что мы написали коллективное обращение о многочисленных злоупотреблениях в Кричевском РОВД со стороны его руководства. После этого мне уже фактически не давали нормально работать.

- Намерены ли вы обжаловать свое увольнение из органов внутренних дел?

- Мы подали жалобу в органы прокуратуры на нарушение сроков проведения служебной проверки по нашему коллективному обращению и на волокиту при ее проведении. Из всех инстанций нам фактически пришли отписки. Кричевская прокуратура оставила обращение без рассмотрения по существу, сославшись на то, что поднятые в нем вопросы не относятся к ее компетенции. Нам порекомендовали обратиться к министру или в суд.

Сейчас мы готовим соответствующие документы для обращения в суд с исковым заявлением о восстановлении в органах внутренних дел.

«Перспективы рассмотрения их иска в суде неясные»

ФОТО: belgazeta.by

Комментарий могилевского правозащитника Бориса Бухеля

- Когда уволенные сотрудники Кричевского РОВД обратились ко мне за помощью, я посоветовал им подавать исковое заявление в суд и добиваться восстановления на работе. Им также была оказана консультативная помощь, разъяснено, как запрашивать необходимые документы.

Перспективы рассмотрения их иска в суде неясные. Если бы у нас было правовое государство, то в нормальном суде кричевских милиционеров обязательно бы восстановили на работе.