Загадка исчезнувшего флота тамплиеров 2 3.06.2017, 18:36

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«Храмовники» могли достичь берегов Америки раньше Колумба.

В 1307 году дюжина кораблей Ордена тамплиеров покинули Францию, спасаясь от преследований короля Филиппа IV. Больше их никто никогда не видел, а их судьба по сей день продолжает вызывать множество вопросов у историков, пишет Мануэль Вильяторо (Manuel P. Villatoro) (перевод - inosmi.ru).

Орден был основан в 1118 году с целью охраны паломников, отправлявшихся на Святую Землю. С тех самых пор тамплиеры были окружены ореолом мрачной таинственности. Легенды вокруг них стали возникать после того, как после почти двухвекового существования, Орден был подвергнут преследованиям и уничтожению вследствие зависти, которую возбуждали в европейских монархах и священнослужителях его мощь и богатство.

И хотя значительная часть из того, что про них рассказывают, является сущим вымыслом, рыцари Ордена оставили в истории ряд загадок, которые эксперты до сих пор не могут разгадать. Одна из них датируется 13 октября 1307 года, когда, спасаясь от преследования французского короля Филиппа IV, множество членов Ордена вышли из порта Ла-Рошель (Франция) на двенадцати кораблях, чтобы не быть пойманными. Эта флотилия, направившаяся в Атлантику под парусами, на которых были изображены красные кресты Ордена тамплиеров, бесследно пропала, и об ее судьбе до сих пор ничего неизвестно. Существует мнение, что она даже могла достичь Америки раньше, чем экспедиция Колумба.

Рождение Ордена тамплиеров

В течение определенного периода, задолго до того, как вокруг тамплиеров возникло множество легенд и слухов, они были всего лишь простыми рыцарями, готовыми защищать паломников в Святой Земле. На дворе тогда стоял XII век, и священный город Иерусалим, в котором умер и воскрес Христос, был под властью мусульман (они тоже считали этот город священным). Однако, это было лишь вопросом престижа, поскольку последователи Магомета, как правило, не препятствовали паломникам иных вероисповеданий посещать города и поклоняться своим святыням.

И все же, по мере распространения турок-сельджуков эта обстановка видимого спокойствия стала меняться, и европейцам стало все труднее добираться до границ современного Израиля. Турки-сельджуки не упускали случая, чтобы ограбить и убить путешественников с целью завладения их багажом. Кроме того, они при этом стремились подчинить себе те царства, где исповедовалась христианская вера.

Все эти обстоятельства, а также другие агрессивные действия (как территориального, так и политического характера) привели к тому, что в 1095 году Папа Римский объявил Крестовый поход с целью освобождения Святой Земли. Увлеченные идеей похода и намерением возвысить свою религию над верованиями тех, кого они называли «неверными», сотни рыцарей стали объединяться в воинские отряды, чтобы отправиться в Иерусалим и силой взять этот город. И это намерение воплотилось в жизнь 15 июля 1099 года, когда войско, основу которого составляла тяжелая кавалерия (из Европы отправилось более четырех тысяч воинов), сопровождаемая таким же количеством пехоты, штурмом взяла город. В военном отношении их план полностью удался, но, к сожалению, достаточно скоро местные жители их возненавидели.

И причины для этого были. Обуреваемые жаждой мести, крестоносцы совершили многочисленные зверства —в основном, массовые грабежи и убийства-, когда вошли в город. Это вызвало множество проблем у христиан, оставшихся в городе после того, как их вооруженные защитники ушли. Не имея надежного военного щита для защиты от нападений сарацинов, сотни христиан были убиты и подвергались всякого рода преследованиям. «После бойни отряды воинов тамплиеров вернулись к себе домой, оставив лицом к лицу с тяжелыми проблемами своих братьев, которые решили там поселиться и подвергались жестоким преследованиям. Оставленные ими описания наводят ужас», пишет популяризатор истории Виктор Кордеро Гарсия (Víctor Cordero García) в своей книге «Истинная история Ордена тамплиеров от XII века до наших дней» («Historia real de la Orden del Temple: Desde el S XII hasta hoy»).

Стремясь защитить паломников от постоянных нападений, несколько групп рыцарей, проживавших в Иерусалиме, пошли с оружием на «неверных». Одна из них, в составе девяти человек, в 1118 году обязалась защищать дороги и жизнь христиан от нападений мусульман. Она и стала основой Ордена тамплиеров. На настоящий момент сохранились имена двух его основателей: Гуго Пайенского (Hugo de Payens), впоследствии ставшим первым Великим Магистром Ордена, и Готфрида Сент-Омерского (Godofredo de Saint-Aldemar). «Это было время правления царя Балдуина I, оказавшего теплый прием "бедным воинам Христовым", как они себя называли. Они провели на Святой Земле девять лет, разместившись в той части дворца, выделенной им Балдуином I, которая располагалась как раз над бывшим Храмом Соломона (отсюда и название Рыцари Храма)», пишет в своей книге исследователь Рохелио Увалье (Rogelio Uvalle) в своей книге «Полная история Ордена тамплиеров» («Historia completa de la Orden del Temple»).

Взлет и падение тамплиеров

В последующие годы Гуго Пайенский превратил тамплиеров в одну из важнейших организаций своей эпохи. После нескольких поездок в Европу он сумел обеспечить финансирование и, как следствие, приток новых сил в Орден. А в 1139 году он добился ряда налоговых льгот. «Помимо щедрых денежных пожертвований, посредством папских грамот Ордену были предоставлены различные льготы. Тамплиеры получили реальную автономию по отношению к епископам, оставшись лишь в подчинении Папе Римскому. Они более не подпадали под обычную гражданскую и церковную юрисдикцию. Они наделялись правом взимать и получать деньги различными способами, включая право на получение пожертвований на церкви раз в году», рассказывает популяризатор истории Хосе Луис Эрнандес Гарви (José Luis Hernández Garvi) в свое работе «Крестоносцы в королевствах Иберийского полуострова».

В итоге, как указывает автор, им также было предоставлено исключительное право на строительство церквей и замков, там, где они сочтут необходимым, без получения предварительного разрешения со стороны гражданской и церковной власти. Хотя на первый взгляд данные льготы могут показаться не слишком существенными, они привели к тому, что тамплиеры сосредоточили в своих руках огромные финансовые ресурсы и имущество в Иерусалиме и Европе. К этому следует добавить значительные богатства и владения рыцарей, вступавших в Орден, а также денежные средства, получаемые от продажи излишков сельхозпродукции, которые накапливались год от года. Все это привело к тому, что в XIII веке Орден тамплиеров стал своего рода государством. К 1250 году он насчитывал, как пишет Увалье, 9 тысяч угодий и домов в сельской местности, тридцатитысячную армию (не считая оружейников, прислугу и ремесленников), более полусотни замков, собственный флот и первый международный банк.

Их богатство было столь несметным, что некоторые монархи, в частности, французский король Филипп IV, просили денег у Ордена и становились его должниками. В итоге это печально закончилось для тамплиеров. Устав от огромной военной и финансовой мощи, которую сосредотачивали в своих руках «бедные воины Христовы» (а также от собственной задолженности перед ними), в 1307 году монарх решил покончить с ними. «Филипп IV полагал, что изначальная идея возврата священных для христианства мест утратила свою актуальность, учитывая то, насколько укрепились в то время позиции ислама на Востоке. Кроме того, он сильно задолжал тамплиерам. В силу всех вышеизложенных причин Филипп IV отдал приказ о роспуске Ордена и аресте его членов, которым были предъявлены обвинения в богохульстве, ереси, содомии…», рассказывает ABC писательница и преподаватель мадридского Заочного университета (UDIMA) Мария Лара Мартинес (María Lara Martínez), обладательница Национальной премии за дипломную работы по истории и автор книги «Анклавы тамплиеров» («Enclaves templarios»).

Но Филипп IV понимал, что без религиозной поддержки ему не одолеть могущественный Орден. «Поскольку только что умер Папа Римский, он стал подыскивать нерешительного кардинала, который бы все всецело подчинялся его воле. И нашел нужную ему кандидатуру в лице архиепископа Бордосского. В современную эпоху, как и в первые века христианства, выбор главы Святого Престола передавался в руки Святого Духа. И в Средневековье, и в современную эпоху вокруг Римской кафедры переплетаются множество интересов. Как бы там ни было, французскому монарху удалось поставить его во главе Римско-Католической церкви под именем Климента V и начать вместе с ним самую настоящую облаву на тамплиеров», продолжает эксперт. Через семь лет, в 1314 году они покончили с тамплиерами, постановив, что все их имущество обращается в доход французской казны. Впоследствии более 15 тысяч рыцарей были арестованы. Великий магистр Жак де Моле (Jacques de Molay) был арестован, подвергнут допросам и заживо сожжен вместе со своими ближайшими сподвижниками напротив Собора Парижской Богоматери. После 200 лет величия Орден был ликвидирован самым жестким способом.

Загадка пропавшего флота

Независимо от легенд, можно с уверенностью утверждать, что по мере увеличения своей покупательной способности Орден приобрел ряд кораблей, на которых мог совершать плавание из Европы в Святую Землю. Также известно, что тамплиеры использовали эти суда для продажи излишков своей сельхозпродукции. Доктор исторических наук Лара Мартинес считает, что с течением лет монахи-воины проложили целый ряд морских путей, бравших свое начало из ряда европейских портов. «Эти корабли занимались и торговлей и вели боевые действия. Тамплиеры контролировали морские коммуникации, благодаря чему, обладая пытливым умом, они изучили основы навигации финикийцев. Они имели в своем распоряжении большую армаду, которая заходила в порты Средиземноморья и Атлантики (французской ее части). Эта возможность преодолевать столь большие расстояния, а также наличие соответствующей инфраструктуры давала Ордену значительно превосходство, особенно учитывая, что, согласно распространенным в то время воззрениям, а в Гибралтарском проливе стояли Колонны Геркулеса, то есть, там заканчивалась земля», заключает автор.

По мнению Марии Лары, тамплиерам удалось установить контроль над портами Фландрии, Италии, Франции, Португалии и Северной Европы. Наиболее значительными были Ла-Рошель (главная точка опоры тамплиеров в Атлантике), а также Марсель и Коллиур в Средиземном море. Следует отметить, что монахи-воины самым тщательным образом исследовали порты, в которые заходили их корабли, чтобы суметь защитить их в случае нападения. «Порт Ла-Рошель, например, защищали 35 командорств в радиусе 150 километров, а также опорный пункт непосредственно в порту», пишет Лара Мартинес.

И все же, когда они начали создавать этот флот? По мнению ряда исследователей, в частности, историка Хуана Г. Атьенсы (Juan G. Atienza), Орден тамплиеров начал приобретать корабли через несколько десятилетий после того, как получил льготы от Папы Римского. Свидетельством этого является то, что тамплиеры предложили самому Ричарды Львиное Сердце свои суда, чтобы он вернулся домой после окончания крестового похода против мусульман, который он возглавил в 1191 году (в ходе него он него он не смог отвоевать Иерусалим у врагов христианства). Нечто подобное произошло с Хайме I Завоевателем, которому рыцари предоставили корабли, имевшиеся у них в Барселоне и Коллиуре, с тем, чтобы он начала отвоевывать Святую Землю.

Перевозя товары и паломников, флот действовал до 1307 года, когда начались гонения на Орден. Тогда корабли (по свидетельству большинства источников, их было 13) подняли паруса и покинули порт Ла-Рошель прежде, чем французские власти отправили за решетку их капитанов и пассажиров. Этот день породил великую загадку, поскольку, хотя исторические документы и утверждают, что корабли вышли из французского порта под флагами Ордена, до сих пор остается неизвестным, где они пришвартовались. «Когда 13 октября 1307 года Филипп IV начал преследования против тамплиеров, флот ускользнул от монарха, не оставив после себя следов. Этот таинственный покров по-прежнему окутывает историю тамплиеров. Непонятно, рассредоточились ли они в море или произвели перегруппировку в другом порту. Существует гипотеза, что тамплиеры ушли из Средиземного моря, стремясь найти никому не известное, надежное место и политическое убежище. Но где?», задается вопросом Мария Лара.

Где высадился флот?

Исчезновение этого странствующего флота в течение десятилетий порождало десятки предположений относительно того, куда могли отправиться рыцари Ордена со своим грузом. Некоторые сторонники теорий заговора полагают, что тамплиеры погрузили на эти корабли огромные богатства, накопленные ими в течение десятилетий, чтобы они не попали в руки Филиппа IV. Некоторые источники даже утверждают, что на парусниках скрывался сам Великий магистр Жак де Моле (Jacques de Molay), который был схвачен, только когда вернулся в Европу с тайной миссией. Как бы там ни было, известно лишь то, что после предупреждения тамплиеров (вероятно, со стороны Ватикана или членов французского двора) кораблям удалось избежать того, что должно было случиться.

Корабли могли отправиться в следующие части земного шара:

1. Португалия

Один из наиболее вероятных маршрутов, поскольку португальский королевский двор поддерживал в целом хорошие отношения с Орденом тамплиеров. В те времена реконкиста в этой стране уже подошла к концу, что могло способствовать тому, что тамплиеры посвятят себя прежде всего самообразованию, а не войнам. «Они могли участвовать в создании Ордена Христа», считает Лара. Со своей стороны, такие португальские мореплаватели, как Васко да Гама, могли воспользоваться знаниями тамплиеров в ходе своих географических открытий.

Этим можно было объяснить то, что в начале XV века Великий магистр этого Ордена инфант Португалии Генрих Мореплаватель направил доходы Ордена Христа на морские путешествия. Папа Каликст III наделили их церковной юрисдикцией на всех территориях «от мыса Бохадор и мыса Нун, включая всю Гвинею до южного берега Вест-Индии», гласила папская булла Inter caetera (1456). Как указывает исследователь, тамплиеры очень прилежно изучали все области знаний, в том числе, морское дело. Именно этим объясняется высокий авторитет навигационной школы Сагреша (Sagres), основанной Генрихом Мореплавателем.

2. Шотландия

«Возможно, тамплиеры добрались до Шотландии. В этом случае они должны были пришвартоваться в Аргайле (Argyll) и уже там выгрузить свой груз в Килмори (Kilmory) или Кэсл Сьют (Castle Suite)», пишет Мария Лара. В этой связи некоторые исследователи, в частности, Эрнесто Фрерс (Ernesto Frers), указывают, что рыцари Ордена вступили в контакты с известным лидером Робертом Брюсом (Robert Bruce), который, подобно им, был предан анафеме за неподчинение. «Он щедро принял тамплиеров, которые в свою очередь предложили ему помощь в борьбе против Англии и ее союзников», пишет автор.

3. Сицилия

Третий маршрут можно считать одним из наиболее приемлемых. Как ни странно, его меньше всего рассматривают. Речь идет о берегах Сицилии, в южной части Италии. Эта область была завоевана в XI веке норманнским графом Рожером I, чьи отношения с папством (как и его преемников) порой бывали весьма непростыми. По словам Фрерса, один из штандартов, которые этот род использовал на своих кораблях, впоследствии приняли рыцари Ордена тамплиеров, так что после отплытия из Ла-Рошель они вполне могли направиться в эти земли.

4. Америка

Последняя и наиболее интригующая из гипотез заключается в том, что корабли Ордена тамплиеров пересекли Атлантику и достигли берегов Америки, причем почти за 100 лет до открытия этого континента Колумбом. «Легенда гласит, что, когда испанские конкистадоры прибыли на полуостров Юкатан, то узнали, что там уже побывали белые люди, передавшие свои знания местным жителям. Другая гипотеза гласит, что, в соответствии со свидетельством монахов, которые сопровождали Колумба, местные жители не удивились, увидев кресты на воинах, поскольку они уже были им знакомы. Кроме того, в культурах доиспанского периода укоренилась идея о том, что "наступит день, когда с моря придут белые люди, одетые в железо, и изменят нашу жизнь к лучшему". Известно также, что племена индейцев майя поклонялись белому и бородатому божеству Кукулкану. Это само по себе очень удивительно, потому что в силу генетических и природных факторов майя были безбородыми», отмечает Мария Лара.