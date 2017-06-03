Луканомика вышла из-под контроля 2 3.06.2017, 18:46

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Ни один из пяти инструментов управления экономикой в Беларуси не работает.

Системный кризис в экономике Беларуси выдвигает очень жесткие требования к системе управления экономикой страны. Поскольку любая ошибка чревата большими и долго не восполняемыми потерями. Поэтому попытаемся посмотреть, что мы вообще имеем в системе управления экономикой, пишет Александр Обухович для БелГазеты.

Экономика любой страны должна обеспечивать госнужды и потребление населения. Для решения этой задачи у управленцев высокого уровня есть всего 5 инструментов - финансы, ресурсы, кадры, информация, организация. И по всем у нас проблемы.

Что в финансах у нас проблемы - не писал только ленивый и «Советская Белоруссия» с БТ. Денег (а в условиях Беларуси - валюты) недостаточно даже для поддержания имеющегося уровня потребления. И бюджета, и населения. Да, Беларусь, как независимая страна, имеет возможность эмиссии. Однако без адекватного эмиссии пополнения оборота валютой эмиссия сразу приводит к давлению на курс доллара.

Кстати, было бы интересно корректно посчитать для нашей экономики мультипликатор. В США в 30-х гг. на доллар, вброшенный в экономику, экономика прирастала на $3-4, в 50-х - на 2-3, в конце 80-х - только на 1. Последние годы что в США, что в ЕС эмиссия почти равна приросту депозитов в банках. То есть в экономику деньги от эмиссии почти не попадают. У нас прирост средств, вброшенных в экономику, корректен только в виде пары рубль-доллар. Поскольку вброс только рублей заведомо приведет лишь к девальвации.

Ресурсов у власти в объемах, требуемых для выполнения задачи, тоже нет. Материальных ресурсов - в связи с большой (около 70%) импортоемкостью производства и недостатком валюты. А капитал имеющихся предприятий, в т.ч. их основные фонды, просто проели, не возмещая через амортизацию ни их физический, ни моральный износ. А оборотный капитал съела жесткость кредитно-денежной политики.

Непрерывно ухудшается ситуация с кадрами. С одной стороны, деградирующее (не по количеству, а по качеству подготовки) образование не обеспечивает экономику кадрами квалифицированных специалистов. С другой - не замещаются выбывающие по возрасту специалисты еще советской подготовки (замену обучить было негде) и эмигрировавшие специалисты. Не замещаются не только должности рядовых специалистов, но и вакансии в директорском корпусе (президент как-то говорил, что «пустых» заводов полно).

Решить проблему серьезного увеличения экспорта (а потребность в валюте иначе не закроешь) без доступа бизнесменов и директоров к аналитической информации о положении на внешних рынках невозможно. Собрать и обработать ее некому. Да, крупные предприятия по своей номенклатуре ситуацию на рынках пытаются отслеживать. Но в имеющейся номенклатуре рынки стагнируют или, для нашей номенклатуры выпускаемых изделий, сжимаются. Поскольку конкуренцию мы проигрываем. А по ситуации на нетрадиционных рынках качественной информации просто нет.

Еще хуже ситуация с организацией. В рамках «белорусской модели» все функции реального управления возложены на директоров. Все остальные службы государства на деле только пытаются их контролировать. Поскольку реальной, значимой для процесса управления информацией о состоянии дел на предприятии не располагают, пытаясь в ней разобраться только в кризисных ситуациях.

Но директора только самых крупных предприятий имеют возможность содержать маркетинговые службы и хоть как-то отслеживать ситуацию на рынках. Финансовое состояние предприятий непрерывно ухудшается, и ни модернизацию производств, ни активные продажи (которые требуют значительных расходов) вести сами предприятия не могут. А других вариантов нет: реальной поддержки (кроме выделения некоторых средств для затыкания дыр) госаппарат предприятиям оказать не может.

Действительность такова, что ни один из 5 инструментов управления экономикой на уровне государства у нас не работает.

Неслучайно поэтому реальное управление экономикой раз за разом подменяется имитацией деятельности. Неслучайно правительство Михаила Мясниковича столько сил тратило на попытки спихнуть ответственность за те или иные аспекты управления то на «вертикаль» (увеличение экспорта, модернизация), то на вновь создаваемые структуры (разработка промышленной политики). Неслучайно с 2009г., когда у нас начался кризис, уже три правительства так и не сумели выработать антикризисную программу.

Практически систему управления экономикой нужно создавать «с нуля». Однако исходной точкой для ее разработки должна стать страновая стратегия: нужно определиться не только с ближайшими, тактическими целями, но и с целями дальними, стратегическими. Пока власть буквально утонула в текущих проблемах. А ведь китайский мудрец еще 2 тыс. лет назад сказал: тактика без стратегии - просто суета перед поражением.

Пока в стране нет ни структур, ни организаций, способных выработать и адекватную нынешней ситуации страновую стратегию, и соответствующую ей систему управления экономикой. Такие вещи не должны и не могут рождаться в тиши кабинетов: для их реализации необходим широкий общественный консенсус. Как по целям, так и по средствам этих целей достигать. Нужно широкое обсуждение, разъяснение буквально по пунктам. Имея в виду, что крепко сколоченная властная «вертикаль» примет все меры, чтобы защитить свои узкоклановые интересы. Даже если они идут вразрез с интересами государства и общества в целом.