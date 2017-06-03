«25 квадратных метров свободы» 2 3.06.2017, 18:59

ФОто: racyja.com

Магазин патриотической одежды «Князь Витовт» стал настоящим глотком свободы для брестчан.

Прошел месяц с момента открытия магазина вещей с национальным колоритом "Князь Витовт" в Бресте. Пользуются ли белорусские изделия спросом среди жителей города, который стоит на перекрестке стран и культур, передает «Радые Рацыя».

- Первый день был 1 мая, мы месяц работаем, клиенты к нам заходят, смотрят, приглашают своих друзей, знакомых, родных. По несколько раз одни и те же люди заходят, и если каких-то моделей не хватает, то они заказывают свой размер и мы можем доставить этот размер, - говорит Сергей Бахун.

ФОто: racyja.com

- Эта идея на самом деле приcутствовала у нас давно, но когда-то мы гуляли по Советской и увидев, что ничего особенно такого с национальными символами у нас в городе нет. И тогда мы решили, что стоило бы нам это дело взять в свои руки. Так появилась идея и почти за месяц мы ее реализовали, - рассказал Сергей Бойко

- Сложности были таковы, что все это очень долго делается. Много документов, много где нужно разрешения получить. Месяц у нас был напряженный, пришлось поездить, каждую бумажку подписать, завезти, отвезти. Ну а так, если уже открылась, то таких сложностей уже не было. Теперь нужно уже чтобы только люди шли и все будет хорошо, - рассказал Олег Чапарав.

ФОто: racyja.com

- У нас разные бренды присутствуют, известные как в Беларуси, так и за рубежом. Например, бренд "Honor", у него 13 мая был модный показ в выставочном центре в Минске. Этот бренд знают в Европе во многих странах. Также бренд "LSTR", очень известный белорусский бренд "Symbal.by". Работаем также с региональными нашими ремесленниками, которые делают руками вышивку. Мы стараемся, в первую очередь, когда есть продукция местная, то мы поддерживаем местных производителей, своих. Это же наши люди, которые завтра придут к нам в магазин и порекомендуют кому-нибудь его. Так что если есть конкуренция, то мы обязательно отдаем предпочтение местным, брестским производителям.

- Очень положительные, очень приятные отзывы и особенно приятно, даже если человека заходит и для него эти 26 метров квадратных, мы чувствуем, что это для него 25 метров кадратных свободы. У человека нет денег, но он ходит, ходит. Мы всегда приглашаем, готовы говорить с этими людьми, и если есть какие-то, даже незначительные подарки, обязательно они у нас есть почти для всех. Поэтому мы рады всех и приветствуем в нашем магазине, - рассказал Сергей Бойко

- Посетители - разные. Это и молодежь, и студенты, туристов хватает. Были из России и приобретали даже многое в нашем магазине, все были довольны. Может не все понимали, что они приобретают, но мы стараемся им объяснить - что это у нас, что это наша история. Все довольны, - говорит Олег Чапраев.

ФОто: racyja.com

- Если человек четко говорит, что он не понимает белорусский язык, например, к нам приходили футболисты Брестского "Динамо" (француз, голкипер), он не понимает белорусский язык, к сожалению. Мы с ним по-французски говорили, как могли и по-английски. Все-таки клиент прав. Обращается по-белорусски - и разговариваем по-белорусски. Если видно, что человек выбирает другой язык, мы не упираемся, не отказываемся ни от английского, ни от польского, ни от французского, ни от российской, - говорит Сергей Бахун.

- Особенно курьезных моментов может и не было пока что. Кстати, заходил человек, не знаю или это Омоновская форма у него была. Попросил майку с "Погоней", в раздевалке нашей бело-красно-белой он ее положил и чтобы без лица сфотографировали, но только без лица. То есть, интересуются нашим товарам все, все социальные группы и это очень приятно, - рассказал Сергей Бойко.

ФОто: racyja.com

На Брестчине подобные магазины уже открылись в Пинске и Барановичах. "Раньше, постоянные пользователи национальных брендов из числа брестчан заказывали эти вещи через интернет. С появлением магазина в городе такая потребность уже отпала ", - отметили его владельцы.