Белорусские гребцы завоевали три золотые медали в Белграде 3.06.2017, 19:24

ФОто: belta.by

В первый день финалов белорусы трижды поднимались на высшую ступень пъедестала.

На одной из самых престижных дистанций 1000 м в байдарке-одиночке не было равных Олегу Юрене, который преодолел дистанцию за 3.24,7. Датчанин Рене Поульсен финишировал вторым. Бронзовую награду завоевал Рой Родригез из Испании. Для Олега Юрени золото в Сербии стало первым громким успехом за последние два сезона.

В соревнованиях среди женщин золото — у белоруски Ольги Худенко, (500 м), серебро — у Спелы Янич из Словении, бронзы — у бельгийки Хермиен Петерс.

В гонке в каноэ на 500 м первой была Алена Ноздрева. Белоруска преодолела дистанцию за 2.05,4, опередив Вираг Баллу из Венгрии и канадку Кэти Винсент.

«Сборная в новом олимпийском цикле перестраивается, пробуются различные экипажи, — говорит в беседе с БелТА олимпийский чемпион по гребле в каноэ Александр Богданович. — Сейчас, может, лидеры еще не на самом пике формы, но ребята и девчата вместе с тренерским штабом постараются показать максимум своих возможностей».

Этап Кубка мира в столице Сербии станет для белорусов хорошей проверкой сил перед чемпионатом Европы в болгарском Пловдиве (10-17 июля) и мировым форумом гребцов в чешском Рачице (21-28 августа).