Кто из минских районных «бонз» погорел на взятках? 1 3.06.2017, 19:35

Руководитель Солигорска - не единственный, кто «брал на лапу».

«Кур’ер» посмотрел, какие высокопоставленные руководители из каких районов Минской области в течение последних двух лет попадали под подозрение в получении взяток.

2017 год, Cолигорск. Александр Римашевский, председатель Солигорского райисполкома, задержан 30 мая возле деревни Камень Копыльского района в момент получения взятки в размере $2700 (по версии следствия).

2017 год, Молодечно. Возбуждено уголовное дело в отношении одного из зампредов райисполкома. По версии милиции, он подсказал предприятиям района купить кормовые добавки у определённого поставщика. Поэтому весной и летом 2016 года сельхозпредприятия покупали импортные кормовые добавки у коммерческой структуры. По версии следствия такое решение чиновник принял в интересах своего друга. Возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями.

2015 год, Узда. В подозрении во взяточничестве задержан Вячеслав Пахольчик, председатель Узденского райисполкома. Он был задержан во время получения взятки в размере €8 000 от представителей зарубежного производителя сельхозтехники за организацию заключения контракта и победу в тендере.

2015 год, Воложин. Иосиф Лешкевич, заместитель председателя исполкома Воложинского района задержан по подозрению в получении взятки. Он, по информации милиции, помог освоить порядка 2 млрд рублей (недономинированных), которые из бюджета были выделены на реконструкцию и строительство социальных объектов. Деньги перечислили частному предприятию, за это, как утверждалось, Лешкевич получил 40 квадратных метров паркета, который правоохранители оценили в $1200 (в эквиваленте по курсу на момент соврешения преступления). «В результате незаконной сделки сорвался срок сдачи многоквартирного дома. Подрядчик оказался недобросовестным, акты о выполненных работах были фиктивные», — сообщало следствие.

Cправка. Всего в Минской области 22 района. Напомним, что белорусам предложили платить от 10 до 50 базовых величин за сообщения о коррупции. Получить вознаграждение можно после расследования уголовного дела. Его размер определяет руководитель прокуратуры. Таким образом, можно получить больше 1 000 рублей. Налогом такие доходы облагаться не будут.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на прокуратуру Минской области, количество коррупционных преступлений за 2016−2017 год выросло в два раза. Чаще все зятки брали чиновники в Минском, Борисовском, Молодечненском и Солигорском районах.