Журнал Vogue Italia опубликовал «радзивилловскую» коллекцию Mark Formelle 1 3.06.2017, 19:59

Известный глянцевый журнал отметил коллекцию белорусских дизайнеров.

Модели из новой осенней коллекции белорусского производителя одежды Mark Formelle опубликовал сайт журнала Vogue Italia. В отчете с Belarus Fashion Week коллекция, разработанная компанией в коллаборации молодыми дизайнерами Марией Стариковой и Анастасией Васюченко, отмечается в числе фаворитов, пишет belaruspartisan.org.

История бренда Mark Formelle началась в 2009 году. Сегодня в арсенале предприятия 170 капсульных коллекций в год. Покупатели приходят в магазины бренда в поисках изящного и удобного нижнего белья, забавных носков и колготок, маек и свитшотов с модными принтами, платьев. Также фирма выпускает домашнюю одежду, спортивные вещи и другую продукцию.

Отмеченная престижным Vogue коллекция целиком посвящена нашему историческому наследию — роду Радзивиллов и костюму эпохи барокко. "Мы видим в наших вещах молодую, прогрессивную публику, которая ценит индивидуальность, комфорт, следит за модными тенденциями и в то же время уважает свое историческое прошлое", — отмечают ее авторы. В компании Mark Formelle, в свою очередь, отмечают, что "вся одежда из коллекции будет продаваться в фирменных магазинах Mark Formelle по обычным для масс-маркета умеренным ценам".

Автор статьи в итальянском журнале Риккардо Терсо относит Mark Formelle by Vasjuchenka & Starikova к числу дизайнеров «с современным отношением [к одежде] с точки зрения дизайна и материалов», а также отмечает, что коллекция хороша для молодежного рынка и «тщательно сочетает красоту и функциональность - широкие пропорции, удобные материалы (флис, хлопок), принты и открытые швы».

Создание авторской коллекции стало итогом полугодовой стажировки Марии Стариковой и Анастасии Васюченко в дизайнерском бюро Mark Formelle, которую девушки выиграли в конкурсе New Names в рамках BFW.

Одной из особенностей коллекции являются принты в виде осовремененных портретов представителей династии Радзивиллов. Во время приезда наследника рода, князя Матея Радзивилла в Беларусь, ему представили работы молодых дизайнеров. Князь одобрил идею и пожелал удачи девушкам. Можно считать, что пожелание сработало.

Справка

Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных нью-йоркцев, — увидел свет в 1892 году. Сегодня Vogue выходит в 21 стране: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд, ОАЭ .

Отметим, а итальянский Vogue уже более четверти века являет собой одно из самых авангардных и провокационных изданий в семействе журналов Vogue, и этим он обязан своему неизменному главному редактору, женщине-символу — Франке Соццани. Она не раз щекотала нервы общественности, бросая вызов расовым предрассудкам и социальным стереотипам. Ее Vogue стал одним из самых спорных и даже протестных, а сама Соццани — влиятельным человеком в модной индустрии.