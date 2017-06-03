Леонид Судаленко: Работники «Милкавиты» находятся под защитой профсоюза РЭП 3.06.2017, 20:05

Независимый профсоюз продолжит борьбу за права рабочих.

Правовой инспектор РЭП в Гомеле Леонид Судаленко рассказал порталу praca-by.info о том, что ему сообщил в разговоре один из ответчиков по делу «Милкавиты», интересы которого он представляет в суде:

– Всех членов нашего профсоюза, которые работают в ОАО «Милкавита», пригласили в профком на предприятии, предупредив, что будут рассматривать вопрос об их исключении из профсоюза работников агропромышленного комплекса, потому что они вступили в РЭП. Я посоветовал им не писать заявления на выход из АПК, а в случае исключения написать заявление на то, чтобы нормы действующего коллективного договора распространялись на них. Есть такая норма в законодательстве: не обязательно быть членом профсоюза, чтобы коллективный договор распространялся на работника. В результате вопрос с моими подопечными был решен за минуту, не потребовалось даже заявлений; а выписку из протокола обещали предоставить через три дня.

– Какие ваши следующие действия?

– Дождемся выписки об исключении из профсоюза и напишем заявление на то, чтобы на этих работников распространялся коллективный договор. Один из работников заявил, что не писал заявления на вступление в профсоюз АПК, поэтому можно ставить вопрос о возврате незаконно удержанных членских взносов за три года.

– Можно ли состоять в двух профсоюзах?

– Наш профсоюз РЭП не запрещает этого. По уставу же профсоюза АПК, если я не ошибаюсь, запрещено двойное членство. Но я считаю эту норму – дискриминационной. Разве союз работников – это коммунистическая партия, от линии которой нельзя отклоняться? Почему руководство АПК решило, что человек может состоять только в их профсоюзе? Это же объединение людей для защиты своих интересов. Каждый сам себе выбирает профсоюз. Можно работать в сельском хозяйстве и выбрать профсоюз металлистов, и наоборот. Это право каждого работника – в каком профсоюзе состоять. Можно работать на двух работах и состоять в двух профсоюзах сразу.

– Может ли наниматель применить к работникам какие-либо санкции за членство в независимом профсоюзе?

–Повторял и еще раз повторяю: эти работники ОАО «Милкавита» находятся под защитой нашего профсоюза РЭП. Если руководство будет преследовать этих работников – не платить премии, не продлевать трудовые отношения из-за того, что они состоят в нашем профсоюзе – мы сделаем все, чтобы предать каждый случай огласке и применить все способы судебной защиты прав и законных интересов наших членов.