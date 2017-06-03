Пощечина для Путина Дмитрий Кулеба

3.06.2017, 20:33

Владимир Путин

Правитель РФ уже привыкает выносить невыносимое.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон публично отвесил главе РФ дипломатическую пощечину. Путин стерпел, но что будет дальше?

”Пришел час, когда нужно вынести невыносимое”,— сказал император Хирохито, объявляя о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Президент России Владимир Путин пока далек от подобного решения, но вынести невыносимое ему уже довелось. И случилось это в Версале, красота которого была оценена им по достоинству, но в результате оказалась нестерпимой.

Путин в несвойственном ему стиле помчался в Париж. И правильно сделал: пора было спасать отношения с Францией после провала собственной ставки на выборах президента этой страны. Сам факт такого стремительного визита говорит о том, что гость был уверен в успехе своего дела. Ведь это же не кто‑то там, а не чужая русской душе Франция.

Но что‑то пошло не так, когда французский президент Эммануэль Макрон в Версале публично отвесил главе РФ дипломатическую пощечину. Его слова о готовности решительно отвечать на использование химического оружия в Сирии, усиливать санкции в случае эскалации Москвой ее агрессии в Украине, а также маркировка двух российских государственных СМИ как “органов лживой пропаганды” ударили больно. Путин стерпел. Ради самой встречи и возможности завязать диалог. А стерпев, отправился в русскую церковь в Париже ставить свечку.

Думаю, что и во время разговора с Макроном за закрытыми дверьми Путину тоже пришлось несладко. Он явно столкнулся с человеком, готовым называть вещи своими именами. Редкое качество для европейского политика.

Наивно полагать, будто молодой лидер просто сорвался в отместку за попытку России помешать его победе. Нет, не сорвался. Он очертил внешнеполитический стиль Франции Макрона: не плыть по течению и не плыть против течения, а формировать течение. Макрон осознает ответственность за судьбу Европы и интересы Франции, делает упор на франко-немецкий альянс, демонстрирует решительность в высказываниях и действиях, готов к просчитанным переходам от жесткости к компромиссам и обратно.

Таковы первые впечатления. Дальше, как говорят в Одессе, “будем посмотреть”. Жизнь всегда вносит свои коррективы в первоначальные планы и подходы. Но уже очевидно, что Макрон, которого мы увидели в Брюсселе и позднее в Версале, пришелся Евросоюзу как нельзя кстати на фоне намечающегося ухода из Европы президента США Дональда Трампа и процесса выхода Великобритании из ЕС. Такой Макрон так же хорош для Старого Света, как плох для России.

Международная стратегия Москвы переживает не самые лучшие времена. Трамп скован обвинениями в симпатиях к России, о “большой сделке”уже даже не пишут в газетах. У него есть фундаментальные разногласия с Евросоюзом, но он един с ним в предельно жестких оценках российской агрессии против Украины. И последнее заявление стран G7 (в народе — Большая семерка) тому подтверждение.

ЕС осознал, что трансатлантическое партнерство не вечно под луной и нужно учиться самому себя защищать. В том числе от Brexit, популизма, авторитарных тенденций в регионе, российских кибератак и фейков. Эти вызовы мобилизуют страны ЕС, заставляют их искать новые возможности в мире и держаться вместе, когда Россия прилагает так много усилий, чтобы они были порознь.

Крайние правые и левые в Евросоюзе освоили кучу русских денег, но так и не дали результат. Кстати, победа Макрона во Франции — это еще и крупное поражение крайних правых в ЕС. Крупное, но не окончательное.

На Балканах у Москвы провал в Черногории, на Ближнем Востоке — беспросветный туннель возни без ярких побед.

И самое печальное: Украина все никак не развалится, а Европейский cоюз все никак ее не бросит. Даже наоборот — дает безвизовый режим и делает все для того, чтобы ассоциация с ЕС стала полноценной реальностью. А президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, незамеченный ранее в излишнем оптимизме насчет европейских перспектив нашей страны, вообще официально заявляет, что “будущее Украины — это Европа”.

Путин уже привыкает выносить невыносимое. Все менее отчетливым становится образ его тотальной победы. Но он пока ни в коем случае не готов признать поражение. Есть еще порох в пороховницах и валюта в закромах, а значит, впереди еще много крутых поворотов и борьбы. В том числе за всуе упомянутую Путиным Анну Ярославну “Русскую”. На самом деле этот эпизод больше чем понимание им истории. Прежде всего он о понимании Путиным будущего, которое мы обязаны не допустить, потому что в нем нет свободной Украины. А для этого нам необходимо продолжать реформироваться, чтобы становиться сильнее, и быть решительными в защите себя и своего выбора.

Дмитрий Кулеба, nv.ua