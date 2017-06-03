Не многовато ли в нашей жизни родственников Лукашенко? 6 3.06.2017, 20:49

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Фото: Радио Польша

В Беларуси своя особая специфика «близкородственных» новостей.

К тому, что близкие люди первого лица страны постоянно мелькают в заголовках прессы, нет ничего удивительного. Родственники королей и президентов всегда на виду, пишет «Салiдарнасць».

Мы постоянно читаем в светской хронике про то, какие наряды выбрала жена Трампа Мелания, рассматриваем фото первых леди во время благотворительных вечеров и следим за перипетиями жизни внуков монарших особ.

Но в Беларуси своя особая специфика «близкородственных» новостей.

Вот уже который месяц не стихают страсти вокруг недосыпающего Коли Лукашенко. Вернее, не столько сам Коля беспокоит граждан, сколько тот факт, что теперь вся страна вынуждена подстраиваться под его распорядок дня.

Или вот старший сын президента, которому удалось избежать оптимизации.

Не удивительно, что эта новость так зацепила граждан, учитывая его «ошеломительные» достижения на этом посту.

Но не многовато ли в нашей жизни родственников президента? Я не про количество новостей о них. Я про проникновение этих людей в нашу с вами жизнь.

Мне, например, сложно представить, чтобы Трамп даже при всей экстравагантности своей натуры пришел в Конгресс США и заявил, что надо пересмотреть график работы всех госорганов, потому что его дочь Иванка, ставшая ассистентом президента, не может так рано вставать на службу. Или, например, потребовал бы переписать школьные программы, потому что его сыну-оболтусу сложно дается алгебра.

Вначале будем под Колю учебники переписывать, а потом что?

Я даже в речах не слышала, чтобы Трамп хоть раз рассказывал о том, на что жалуются его родственники. Не говоря уже про других, менее эмоционально раскрепощенных, лидеров.

Нет, я совсем не против читать про Колю. Например, где-нибудь в колонке «развлечения». И удивляться, как вырос мальчик, глядя на его фотографии с детских утренников, а не когда он марширует с папой в составе официальных делегаций. Я даже согласна порадоваться, как ловко Коля кидает арбузы или сортирует картошку на папиных грядках. Хотя и с трудом представляю себе мужа Ангелы Меркель вместе с ней пропалывающего клубнику на даче.

Что же касается взрослого сына, президента то тут обратная ситуация. Человек, который занимает высокий государственный пост, меня в первую очередь волнует своими трудовыми подвигами на благо родины, нежели фотосессиями на байке.

Но у высокопоставленного папы собственное представление о месте своих детей в жизни страны. И пока мы это представление не изменим, жить нам придется с чужими родственниками.