Птицы Беларуси и Литвы поселились в одной книге 3.06.2017, 20:44

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Определитель птиц может стать хорошей настольной книгой для начинающих бёрдвотчеров.

Увидел свет определитель птиц Беларуси и Литвы: в книго собрали 380 видов и более 2000 фотографий. До этого определители птиц Беларуси издавались в 1967 году, пишет greenbelarus.info.

В книге собраны 329 видов птиц Беларуси и 380 видов птиц Литвы. Пернатые разбиты на 20 отрядов. Для каждого вида описан статус, распространение, места обитания, отличительные признаки, голос и лимитирующие факторы.

Над изданием трудился коллектив авторов: Витаутас Юсис, Саулюс Каралюс, Лютаурас Раудоникис, Александр Винчевский, Дмитрий Винчевский, Семен Лёвый, Наталия Карлионова, Ирина Самусенко.

Определитель может стать хорошей настольной книгой для начинающих бёрдвотчеров и более опытных любителей птиц.

В АПБ верят, что книга станет толчком к тому, что скоро появится новое поколение бёрдвотчеров, которые смогут пополнять орнитологическую копилку Беларуси и Литвы своими наблюдениями. А может даже открывать новые виды.