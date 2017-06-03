В минском аэропорту задержали звезд российского шоу-бизнеса 2 3.06.2017, 20:59

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Российский певец и модель пытались «незаконно вывезти из страны крупную сумму денег».

По данным ряда российских СМИ, 2 июня в Национальном аэропорту Минска задержали российскую модель Алену Водонаеву и российского певца Алекса Малиновского, причиной стала якобы попытка незаконно вывезти из страны крупную сумму денег, передает «Радые Свабода».

По словам Малиновского и Водонаевой, их держали в аэропорту 11 часов, так как они имели при себе более 30 тысяч долларов, но пошли не по красному коридору (где нужно декларировать крупные суммы денег), а по зеленому (через который можно проносить без декларирования до 10 тысяч долларов). Но пара утверждает, что они преступили линию зеленого коридора, так как сотрудник таможни потребовал у них паспорта, а они искренне назвали ему сумму.

Водонаева говорит, что «сотрудники таможни очень непрофессионально себя вели, творили цирк с издевательствами, отказывались пригласить консула». С парой была 12-летняя девочка, дочь их знакомой, но им не дали возможность сообщить матери девочки о причинах задержки.

У Малиновского изъяли 30 тысяч долларов и 55 тысяч российских рублей (около 970 долларов). Суд по их делу состоится в Минске во вторник. Водонаева и Малиновский опоздали на свой самолет, но улетели на другом. На сегодня они находятся в Киеве.

Официальных комментариев белорусской стороны на момент публикации нет. Но белорусская сторона якобы сообщил на условиях анонимности российским СМИ, что 2 июня валюту у указанных личностей не изымали, а изымали только у совсем других людей совсем другие суммы.