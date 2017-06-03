Джеймс Мэттис призвал Китай помочь CША в сдерживании КНДР 3.06.2017, 21:27

Глава Пентагона назвал Северную Корею очевидной угрозой всему миру.

Министр обороны США Джеймс Мэттис указал на увеличение темпа разработки ядерного оружия Пхеньяном и призвал Китай помочь в сдерживании Северной Кореи, пишет «Немецкая волна».

США рассматривают действия Северной Кореи как "очевидную угрозу" для всего мира. Об этом в субботу, 3 июня, заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис.

"Продолжающиеся попытки Пхеньяна по разработке ядерного оружия и средств его доставки - это не новость, но северокорейский режим увеличивает темп и размах своих усилий", - сказал глава Пентагона на конференции по безопасности в Азии "Шангри-Ла Диалог", которая проходит в Сингапуре.

Мэттис выразил надежду, что Китай признает КНДР своей "стратегической ответственностью" и будет помогать в сдерживании Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова.

В последние месяцы КНДР регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на предостережения мирового сообщества. В мае трижды сообщалось о запусках Пхеньяном баллистических ракет. В последний раз это произошло 29 мая. Тогда ракета упала в море на территории экономической зоны Японии. В ответ на действия Северной Кореи Вашингтон отправил в западную часть Тихого океана два ударных авианосца и намерен направить в этот район еще одну ударную группу.

Критика в адрес Китая

В то же время глава Пентагона критически высказался о действиях Пекина в Южно-Китайском море, которые он охарактеризовал как "пренебрежение международным правом и неуважение к интересам других государств". "Мы против милитаризации искусственных островов. Мы не можем и не будем принимать односторонние принудительные изменения статус-кво", - подчеркнул Джеймс Мэттис.

С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Кроме Китая на острова претендуют еще пять государств: Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. По оценке Инициативы по обеспечению прозрачности азиатских морских путей, КНР может размещать на созданных искусственных островах вооружения, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны.