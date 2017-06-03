Белорусские волейболистки обыграли Латвию в отборе к ЧМ 3.06.2017, 22:04

Наши волейболистки не отдали латвийкам ни одного сета.

Белорусские волейболистки обыграли Латвию в отборочном турнире к чемпионату мира со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:16), пишет tut.by.

Тренерский штаб белорусок — Александр Климович и Анджело Верчези — позволил сыграть многим резервисткам на этом турнире. В запасе остались опытные Оксана Ковальчук, Анна Калиновская-Гюнгер, Ольга Пальчевская. Однако заменившие их игроки Анастасия Кононович, Кристина Кицка (Михайленко) и Марина Павлова с задачей на игру справились. Сборной Беларуси понадобилось чуть более часа, чтобы одержать победу над Латвией.

Ранее белоруски обыграли 3:0 Испанию, но уступили в группе «D» Италии (0:3) и Бельгии (1:3).

Турнирная таблица группы «D»: Италия — 3 победы (9 очков; 3 матча), Бельгия — 3 (9/3), Беларусь — 2 (6/4), Босния и Герцеговина — 1 (4/3), Испания — 1 (2/3), Латвия — 0 (0/4).

В заключительном матче на турнире в Кортрейке 4 июня белоруски сыграют с Боснией и Герцеговиной.

После возвращения в Минск национальная команда продолжит подготовку к Евролиге (9−11 июня в Албании и 16−18 июня в Минске). Тренерский штаб планирует задействовать несколько новых игроков в этом соревновании.