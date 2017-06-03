«Неевропейский» Путин 1 Виталий Портников

3.06.2017, 22:12

Виталий Портников

Бороться с коррупцией, которая стала самой сутью его режима, Путин не готов.

«Я к европейским лидерам не отношусь» – эта шутка российского президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме снова напомнила наблюдателям, что именно в период пребывания Путина у власти в России его страна окончательно отказалась от любых планов по европейской интеграции.

Наоборот – стала прилагать усилия, чтобы помешать европейской интеграции соседних стран. Эти усилия прилагались буквально во время Петербургского форума. Путин упорно говорил о государственном перевороте в Украине, обвинял Киев в нарушении Минских соглашений и утверждал, что отделение Крыма произошло в соответствии с международным правом.

Одним из главных гостей Путина в Петербурге стал президент Молдовы Игорь Додон – единственный из руководителей бывших советских республик, кто выступает против европейской интеграции своей страны и за отказ от ассоциации Молдовы с Европейским союзом.

Путинская картина мира

Гордая характеристика «неевропейский лидер», направление, как утверждают обозреватели, миллионов долларов на дестабилизацию ситуации в странах, которые выбирают Европу и демократию – и одновременно призывы к европейским лидерам по конструктивному сотрудничеству. Эти призывы прозвучали во время недавней поездки российского президента во Францию. И они были важной частью выступления Путина на форуме в Санкт-Петербурге. Российский президент пытался представить себя как лидера современной страны с инновационной экономикой. Единственное, что мешает этой стране – так это вмешательство Запада в ее внутреннюю политику. Заметьте: не вмешательство России в выборы на Западе, которое Путин отвергает, а вмешательство Запада в политику России, которое он ничем не подтверждает.

Эта путинская картина мира доказывает, что за три года, прошедшие после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, никаких изменений в позиции Кремля не произошло. Единственное, чего бы действительно хотел Путин – так это избавиться от санкций. Поэтому он готов зачитывать доклады об инновационной экономике. Но прекратить «гибридную войну» и отказаться от обвинений в адрес Запада – не готов. Разрешить развитие конкурентной демократии в самой России – не готов. Бороться с коррупцией, которая стала самой сутью его режима – не готов.

Проще говоря – не готов быть европейским лидером. Что он и сам признает.

Виталий Портников, «Радio Свобода»