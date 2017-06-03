Как независимый профсоюз борется за права работников гомельского предприятия 3.06.2017, 22:23

Профсоюз РЭП отстаивает интересы четырех работников Жирокомбината.

Прокуратура считает, что нормы колдоговора слишком мягкие, и хочет вернуть в судебный процесс работников Жирокомбината, которые уже выплатили недостачу, пишет praca-by.

Дело об иске Гомельского жирового комбината к работникам длится с 5 февраля. Недостача на сумму порядка 35 тысяч долларов образовалась из-за того, что у закупленных товаров, хранящихся на складе, истек срок годности, и они были не пущены в производство, а утилизированы. Комитет госконтроля счел утилизацию ущербом, причиненным государственному имуществу, и Жирокомбинат обвинил в недостаче 35 своих сотрудников, включая двух бывших директоров, согласно договору коллективной материальной ответственности.

Независимый профсоюз РЭП представляет в этом деле интересы четырех своих членов.

Правовой инспектор профсоюза в Гомеле Леонид Судаленко обнаружил в коллективном договоре норму, согласно которой работники при обнаружении недостачи обязаны выплатить единоразово только 20% от среднемесячного заработка. Этим воспользовались многие работники Гомельского жирового комбината: пошли на мировое соглашение с нанимателем и выплатили сравнительно небольшие суммы недостачи (при зарплате в 300 рублей, таким образом, нужно было заплатить 60). Найденной в колдоговоре нормой воспользовались и три члена профсоюза РЭП, также выплатившие недостачи.

2 июня должно было состояться заседание суда, где рассматривались бы претензии Жирокомбината к 11 работникам, отказавшимся признать свою вину. Леонид Судаленко должен был представлять интересы одного из членов профсоюза РЭП. Однако суд объявил перерыв в деле на неопределенное время из-за протеста, принесенного прокуратурой.

Прокурор заявил ходатайство на опротестование мировых соглашений, мотивируя это их несоответствием законодательству. Прокуратура полагает, что та самая норма в коллективном договоре, по которой работник может выплатить всего 20% от среднемесячного заработка, нарушает один из декретов. Президиум Гомельского областного суда в составе девяти судей теперь должен определить, что имеет большую юридическую силу: коллективный договор или декрет.

Если протест прокуратуры будет удовлетворен, то люди, которые пошли на мировое соглашение с нанимателем и выплатившие недостачу, снова вернутся в судебный процесс, в том числе и три члена профсоюза РЭП.

О том, какие перспективы у данного дела, рассказал Леонид Судаленко:

– У меня есть сомнения, что Президиум суда удовлетворит протест прокуратуры. Коллективный договор – это своего рода конституция для работника. Ничто иное не может отменять условий коллективного договора. И более того: есть норма Трудового кодекса, которая говорит, что наниматель вправе устанавливать более льготные условия работы по сравнению с иным законодательством. К «иному законодательству» относятся и декреты Лукашенко. Но если людей опять вернут в процесс, наш профсоюз будет настаивать на том, что нормы, прописанные в коллективном договоре, имеют более важное юридическое значение.