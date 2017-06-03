Белоруски, которые изменили ход истории 3.06.2017, 22:45

История нашей страны в лицах.

Уроженки наших земель, эти дамы несколько сотен лет назад были знамениты на мировой арене. Они вели войска в атаку, разруливали военные конфликты и легкой рукой меняли власть в стране. Некоторые из них создали научные труды, которые изучаются до сих пор. И это при том, что в их время не каждой женщине разрешали учиться читать и писать. Onliner.by вместе с историками составил рейтинг наших соотечественниц, повлиявших на историю.

Темой белорусских женщин в истории писатели и историки Ирина Масленицына и Николай Богодяж занимаются всю жизнь. Они копаются в архивах, изучают летописи, сопоставляют факты и уже выпустили несколько произведений — энциклопедический справочник «Жанчыны ў гісторыі Беларусі», книгу «Венок женских судеб. Десять веков белорусской истории» и другие.

Авторы говорят, что в истории нашей страны есть как минимум полтысячи интереснейших имен. Мы ограничили наш рейтинг рубежом 20-го века, исключили всем известных Евфросинью Полоцкую и Рогнеду и выбрали пятерку наиболее интересных личностей на наш взгляд.

Софья Витовтовна. Белоруска, которая почти объединила Московское княжество и ВКЛ

— Это была, пожалуй, одна из самых глобальных попыток объединить два государства, больше в истории их не было. Представляете, как бы по-другому могла пойти история, если бы все пошло по намеченному Софией плану? — рассуждает Ирина Масленицына. Но обо всем по порядку. Софья Витовтовна родилась в 1371 году. Единственная дочь великого князя ВКЛ Витовта.

— С московским князем Василием І они встретились во дворце у Витовта. Влюбились друг в друга с первого же взгляда и решили пожениться, — говорят историки. Софья стала женой Василия и приняла русские традиции и культуру. Это она с мужем возводила Добровещенскую церковь Кремля, именно она предложила Андрею Рублеву расписывать храм. Духовником ее, к слову, был сам Сергий Радонежский.

В тот момент Витовт сражался с Ягайло, своим двоюродным братом, за престол он попросил помощи у крестоносцев. Но позже отказался от нее. И ему за это отомстили: отравили двух детей. Единственной наследницей Витовта стала Софья.

— Тогда княгиня Московская стала думать, как можно объединить две страны — государство мужа и отца. Она постаралась сдружить Витовта и Василия І, — объясняют эксперты. — Мужчины имели взаимные претензии, но благодаря Софье помирились возле реки Угры.

Софья целенаправленно старалась забеременеть и родить сына. Но не выходило: мальчики почему-то умирали. Сын Василий появился у Софьи только в 44 года. Для того времени — целый подвиг. Этот мальчик и мог как раз-таки претендовать на престол ВКЛ и Московского княжества. Но вот какая незадача: по правилам Московского княжества после смерти правителя его место занимал младший брат. И у Василия I он был — Юрий Звенигородский.

Но тут Софья овдовела, ее сыну исполнилось всего-то 10 лет. Витовт еще пять лет со своим мощным войском отбивал охоту у дядьки Юрия сражаться за престол. В 1430 году внуку Витовта Василию исполняется 15 лет. Великий князь ВКЛ добивается разрешения короновать внука. Он созывает гостей на церемонию, Софья отправляет Василия в Вильню. Кажется, вот-вот две страны объединятся. Но церемония не состоялась. Королевская корона не доехала из Германии. Ее украли люди Ягайло, который собирался сорвать коронацию любой ценой.

— Это был такой сильный удар для Витовта, что он не выдержал и умер через три месяца от сердечного приступа, — добавляет Ирина. — После смерти Витовта Василию стало понятно: никакого Великого княжества Литовского не заполучить. Дедушка не успел подготовить литвинов к признанию внука наследником. А в Московском княжестве уже нарисовался дядька Юрий, который заявил, что им с матерью нужно покидать царские палаты.

После Василий и Юрий нападали друг на друга и делили власть. Закончилось это тем, что Василий попал в плен, где его ослепили. В плен попала и София Витовтовна.

Но бояре решили, что им нужен законный князь, и в итоге Василий снова стал на царство и правил без войн 16 лет.

София Витовтовна была его глазами и отличилась еще раз в 80 лет. Тогда без сына она организовала оборону Москвы от татар. Солдаты говорили, что видели ее на стенах крепости возле себя. Они вдохновились и отбили нападение.

— Когда София Витовтовна умерла в 1453 году, ее невестка заглянула в сундук с самыми ценными вещами. Там абсолютно не было драгоценностей. Только пять икон и короб с крестами и мощами.

Анастасия Слуцкая. Во время нападения татар беременная и в доспехах вывела полк в поле и сражалась

После Василий и Юрий нападали друг на друга и делили власть. Закончилось это тем, что Василий попал в плен, где его ослепили. В плен попала и София Витовтовна.

Но бояре решили, что им нужен законный князь, и в итоге Василий снова стал на царство и правил без войн 16 лет.

София Витовтовна была его глазами и отличилась еще раз в 80 лет. Тогда без сына она организовала оборону Москвы от татар. Солдаты говорили, что видели ее на стенах крепости возле себя. Они вдохновились и отбили нападение.

— Когда София Витовтовна умерла в 1453 году, ее невестка заглянула в сундук с самыми ценными вещами. Там абсолютно не было драгоценностей. Только пять икон и короб с крестами и мощами.

Татары не сдавались и напали еще несколько раз. Анастасия вместе с войском тоже не сдавалась. Так они отразили очень много нападений, и татары с территории княжества все же ушли. После одного из нападений татар умирает ее любимый Семен. То ли его отравили, то ли он подцепил холеру — неизвестно. Семен назначает свою жену опекуном для сына — будущего князя. И Анастасия становится княжной и правит, отбиваясь периодически от татар. К ней начинают свататься, она отказывает — ссылаясь на обет безбрачия. Тогда ее первая любовь Михаил Глинский поднимает мятеж и нападает на замок. Слуцк обороняется и не сдается. Позже его снова терроризируют татары. Анастасия, а потом и ее сын Юрий снова отбивают город.

Елена Глинская. Мать Ивана Грозного, которая провела первую денежную реформу и ввела копейки

Мятежник Михаил Глинский, первый советник короля Александра Ягеллона, был дядей знаменитой Елены Глинской (родилась в 1508 году). Девушка походила из семьи белорусских татар, очень влиятельных в ВКЛ. Ее отец Василий занимал посты воеводы Брестского и подстолия Литовского. Но после мятежа вынужден был с семьей уехать в Московское княжество.

— На чужбине довелось вырасти и расцвести маленькой княжне Елене. Но воспитана она была родителями все же в лучших литвинских традициях, — говорят историки. — Девушку не прятали в светлице, как ее ровесниц из боярских семей, и совсем не рукоделье было главным в ее обучении. К семнадцати годам она уже в совершенстве владела несколькими иностранными языками и могла легко вести беседы на политические темы. Девушка любила выезжать на охоту и русским сарафанам предпочитала европейские наряды.

И поэтому, когда они встретились с великим московским князем Василием III, тот был восхищен Еленой и захотел на ней жениться. Но была загвоздка — Василий уже имел жену Соломонию. Выход нашелся быстро: он силой отправил ее в монастырь.

— Елена поставила великому князю условие: сбрить бороду. Она терпеть не могла бородатых московитов, — рассуждают историки. — И тот побрился, чем вызвал шок всех бояр. В Московском княжестве это считалось чуть ли не грехом. И тут его стали отговаривать от женитьбы не только бояре, но и монахи, и старцы. Патриарх Иерусалимский Марк писал: «Ежели женишься во второй раз, будешь иметь злое дитя, царство твое наполнится ужасом и тоской, кровь польется рекой, упадут головы вельмож, города запылают…»

Но Василий женился. Четыре года у них не было с Еленой детей, они ходили по монастырям. И вот ночью 25 августа 1530 года в Москве бушевала гроза, был большой ураган, да такой, что сорвало огромные колокола и прокатило по улицам.

— В эту зловещую ночь появился на свет первенец Василия и Елены, Иван, которому суждено было войти в историю Руси под именем первого ее царя, Ивана Грозного, — добавляют историки. Через два года у Ивана появился брат Юрий. Через год Василий III умирает. Елена Глинская остается один на один с боярами, которые враждуют между собой. В итоге она стала регентшей при малолетнем наследнике.

Елена была активной правительницей: она провела денежную реформу. В ее время в обращении находились монеты самых разных удельных (и бывших удельных) княжеств. Деньги эти отличались по внешнему виду, по весу и пробе. Правительство Елены Глинской перечеканило их по единому образцу. Причем за основу была взята не легковесная московская «сабленица» (называлась она так из-за размещенной на ней фигуры всадника с саблей), а полновесная «новгородка». Поскольку же на новых монетах теснили изображение всадника с копьем, то их стали называть копейками, — говорят историки.

— Но воспользовавшись мирным временем, Елену отравили бояре на 31-м году жизни,— добавляет Ирина Масленицына. — Ее фаворита Телепнева-Оболенского заморили голодом в темнице. Сестру, которая ухаживала за 8-летним Иваном, постригли в монахини и увезли. Бояре убили двух родных дядей юного Ивана и чуть не сожгли в собственном тереме его бабку, мать Елены Глинской.

Екатерина I. Первая российская императрица была из крепостных белорусских крестьян и не умела читать и писать

— На самом деле Екатерину Первую звали Марта Скавронская. Родилась она в апреле 1684 года. Ее родители были крепостными и принадлежали князьям Сапегам, — объясняет Ирина Масленицына. — Отец Марты Якуб решил сбежать в Инфлянты [историческая область на территории современных Литвы и Латвии — прим.].

Спустя несколько лет после побега родители Марты умирают от эпидемии чумы. Девочку забрал к себе местный лютеранский пастор, но тоже заболел чумой и умер. Голодную испуганную девочку нашел пастор Глюк из Мариенбурга и взял в свой дом, но воспитал как служанку. Ни читать, ни писать она не умела, и в 16 лет пастор выдал ее замуж за шведского драгуна Иогана Раабе.

На следующий день после свадьбы новоиспеченный муж отправился в военный поход: тогда шла Северная война. И в итоге шведы сдали русским Мариенбург.Марта, как и многие девушки, попала к русским солдатам в качестве военного трофея. Сначала к фельдмаршалу Шереметьеву. Потом на Марту положил глаз лучший друг царя Петра І Александр Меньшиков и забрал ее у Шереметьева. В 1703 году к Меньшикову приехал в гости Петр І. Для царя, как обычно, накрыли большой стол, а Марта с другими девушками подносила ему угощение. Что сказать, приглянулась она царю. Петр остался ночевать и неожиданно попросил, чтобы Марта посветила ему, пока он будет укладываться.

В итоге Петр І забрал крестьянку к себе и поселил ее на окраине Москвы в невзрачном снаружи, но очень пышном внутри доме. В 1708 году 24-летняя Марта принимает православную веру, меняет имя — Екатерина — и рожает двух девочек, Анну и Елизавету, которых царь впоследствии признает как своих родных дочерей.

— Екатерина очаровала и влюбила в себя Петра умом и рассудительностью. Он не любил, когда женщины влезают в государственные дела, но ее советы всегда были точны и логичны, — говорят историки. — Более того, он был очень доволен и поведением, и впечатлением, которое она производила на его гостей. Будущая императрица сопровождала царя и в военные походы.

— В русско-турецкой войне 1710 года русская армия обессиливала от голода, жажды, а тут еще на 40 тысяч русских солдат приходилось 180 тысяч турецких, — добавляют историки. — Боевой дух падал. Армия была истощена, и Петр ждал или смерти, или плена. И тут вмешалась Екатерина. Она пожертвовала все свои украшения и драгоценности, а также объехала весь лагерь с призывом поступить так же. Собранную сумму поднесли визирю, начальнику турецкого войска, как взятку. И таким образом был подписан мир.

После этого слава о поступке Екатерины разошлась по всему войску, появилась новая награда — Орден Святой Екатерины. С Петром они женятся 19 марта 1712 года, а через 12 лет она была коронована императрицей.

— Марта все же изменила царю. С молодым камеръюнкером, — говорят историки. — Петр, понятное дело, разозлился и приказал отсечь голову парня, заспиртовать и поставить на ночной столик императрицы. Там она простояла полгода. Сложно даже представить, что чувствовала Екатерина. Эти события подкосили Петра, он слег и скончался уже в 1725 году. Екатерина стала полноправной императрицей Российской империи. Правда, всего лишь на два года (она скончалась в 1727 году). Но за это время она возглавляла русский флот в борьбе с французами, проводила учения в полковничьем мундире. И при этом, несмотря на быстрый взлет, оставалась очень простым и негорделивым человеком, вспоминают ее современники.

Анна Паулина Сапега. Подростком стала во главе имения, а потом руководила Барской конфедерацией

Дочка князя Казимира Сапеги и Каролины Радзивилл Анна Паулина родилась в 1728 году. В 10-летнем возрасте она пережила смерть отца, а через два года ее мать вышла замуж за новоградского воеводу графа Юзефа Александра Яблоновского. Отчим и мать девочки часто уезжали, бросая на Анну Паулину двух братьев.

Кроме заботы о братьях и сестрах, Анна Паулина хоть и была подростком, но полностью вела все дела в магнатских владениях отчима. Она получила полные права распоряжаться деятельностью управляющих.

— У Анны Паулины был редкий аналитический склад ума и способности к управлению, — подчеркивают историки. — В отличие от своих сверстниц, Анна получила неплохое образование. Она изучала то, что женщинам в ее время не преподавали: математику, физику, химию, биологию, географию, экономические науки и так далее. И это все благодаря широким взглядам ее отчима, который заметил способности девочки и стал их развивать.

Когда Паулине стукнуло 18 лет, ее выдали за вдового полковника Яна Каэтана Яблоновского — кузена ее отчима. Она стала заниматься запущенными имениями, которые отошли ей от Яна Каэтана, а после смерти мужа в 1764 году она остается хозяйкой во всех его владениях. На тот момент Анне Паулине было 36 лет.

Молодая вдова решилась защищать шляхетные вольности и привилегии католической церкви. Она вступила в Барскую конфедерацию — вооруженный политический союз польских, украинских и белорусских магнатов-католиков, названный по местечку Бар на Подоле, где все они и собирались.

— Анна Паулина не только жертвовала деньги, но и сама приняла активное участие в деятельности конфедерации, — говорят историки. — Взяла на себя большую и ответственную работу — поиск тех, кто может помочь финансово или в какой-либо иной форме. А также наладила переписку с этими лицами.

— Более того, именно она, женщина, начала учить соратников-мужчин, что при формировании отрядов крестьян надо набирать не юнцов, а людей, которые умеют пользоваться как холодным, так и огнестрельным оружием, тех, кто имеет армейский опыт. Между прочим, сама направила в Бар шестьдесят вооруженных и экипированных солдат. Мало-помалу она стала одной из тех, кто непосредственно участвовал в разработке планов конфедерации.

За границей ее называли «Мадам де Бар» — пани Барской конфедерации. Она поехала в большое «турне» по Западной Европе, чтобы собрать деньги и помощь для конфедератов. Анна Паулина стала считаться чуть ли не символом этого союза. Правда, в итоге Барская конфедерация провалилась.

Позже Анна Паулина поддерживала восстание Тадеуша Костюшки. Она регулярно давала деньги «на это благое дело».

Параллельно Анна Паулина занималась и своими имениями. Она уже тогда понимала, что нужно избавить крепостных от рабства. Но по закону она этого сделать не могла. Однако Анна отдала землю крестьянам в аренду на 50 лет на условиях оплаты.

Позже, чтобы помочь крестьянам-арендаторам, а также своим управляющим правильно организовать работу, Анна Паулина написала «Книгу для управляющего фальварка Скамаровского». Она позже вышла в Гданьске на немецком.

После появился многотомный экономический трактат «Всеобщие постановления для управляющих моих имений». Эту книгу она издавала три года частями в своей собственной типографии в имении Семятичи на Брестчине. Ее идеи вызывали споры, но Анну Паулину это не пугало, она видела: ее в имениях любят.

Она очень сильно заботилась о крестьянах: строила в деревнях и местечках винокурни, фабрики для производства фаянса и фарфора. Также она построила дом акушерок для крестьян, открыла акушерскую школу, основала и поддерживала начальные школы, а также богадельню для одиноких престарелых крестьян. Умерла она в возрасте 72 лет в Остроге.