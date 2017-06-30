Сенат США подготовил «пилюлю» Путину к его встрече с Трампом 2 30.06.2017, 7:38

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В законопроект о новых санкциях против России внесены поправки.

Сенат США внес «технические поправки» в законопроект, вводящий новые санкции против России. Как заявил глава Комитета по международным делам Боб Коркер, эти «небольшие изменения» не меняют суть документа, но позволят верхней палате утвердить законопроект, не прибегая к процедуре голосования. Он сообщил, что после интенсивных переговоров сенаторы пришли «к единому мнению» и выступают за немедленное одобрение нового санкционного пакета. По мнению главы комитета, законопроект может быть утвержден до личной встречи между президентами Трампом и Путиным, которая должна пройти на следующей неделе в рамках встречи «Большой двадцатки» в Германии, сообщает «Голос Америки».

Две недели назад законопроект, вводящий новые санкции против России и Ирана, был утвержден в сенате 98 голосами против 2. Помимо новых финансовых мер в отношении Москвы, документ дает Конгрессу право пресекать любые попытки отменить или ослабить санкции.

После голосования в Сенате авторы законопроекта заявляли, что несмотря на противодействие со стороны администрации, этот документ будет утвержден и Палатой представителей.

Тем не менее, лидеры республиканцев в Конгрессе отказались рассматривать законопроект, сославшись на то, что в нынешнем виде этот документ нарушает Конституцию США.

Спикер палаты Пол Райан публично выступил в поддержку законопроекта, но заявил, что сенаторы, рассматривая новый санкционный пакет, пренебрегли правилами, согласно которым любой законопроект, содержащий меры финансового воздействия, должен сначала рассматриваться Палатой представителей.

«Они некорректно написали этот законопроект, – сказал Райан. – Они также некорректно голосовали за него, и тем самым нарушили конституционный протокол».

По мнению сенатора Коркера, республиканцы в Конгрессе «чрезмерно раздули проблему».

«Они все время говорили о крошечной проблеме, которую можно решить в течении часа, – заявил сенатор. – Это технический вопрос, который никак не меняет текст законопрокта».

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обратился к коллегам в Конгрессе с призывом немедленно проголосовать за принятие закона.

«Мы хотели дать понять господину Путину, что если вы вмешиваетесь в работу наших демократических институтов, то вы будете наказаны, –сказал он в четверг. – Поэтому для спикера Райана так важно вынести этот законопроект на голосование до начала (парламентских) каникул 4 июля».