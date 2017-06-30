«Чтобы начальники боялись нарушать трудовое законодательство» 2 30.06.2017, 7:42

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Независимый профсоюз приглашает волонтеров для борьбы за права рабочих.

Рыгор Грык, руководитель профгруппы РЭП в Барановичах, в видеообращении пригласил всех желающих стать волонтерами: рассказывать, что происходит на их предприятиях, сообщает praca-by.info.

Профсоюзный активист записал видеообращение, где рассказал о работе РЭПа в регионе:

«У нас в Барановичах много лет действует профсоюз РЭП. В него вступают люди любых профессий, и пенсионеры, и молодежь. Мы помогаем людям, когда у них проблемы на работе».

Рыгор Грык сказал и о трудностях, которые поджидают активистов независимого профсоюза:

«Конечно, в этих условиях, когда у нас такое отношение к независимым профсоюзам, наша власть не дает нам спокойно жить: много репрессий; многих людей, которые отстаивают права, увольняют с работы, и потом невозможно устроиться. Но мы не сдаемся и работаем: даем бесплатные юридические консультации по трудовому законодательству и защищаем людей в судах».

Рыгор Грык у входа в избирательную комиссию после регистрации его инициативной группы

Но главной мыслью в видеообращении профактивиста из Барановичей была идея, как именно каждый желающий может сделать вклад в развитие независимых профсоюзов и в защиту трудовых прав наемных работников. Рыгор Грык призвал каждого стать волонтером и предавать огласке факты нарушения прав нанимателем:

«Хотелось бы, чтобы присоединялось еще больше людей. Чтобы волонтеры у нас были на каждом предприятии: чтобы они чаще звонили в профсоюз РЭП и рассказывали про то, что у них происходит на предприятиях. Чтобы люди об этом знали!»

Рыгор Грык уверен, что если действия руководителей предприятий подвергать огласке, те будут бояться нарушать трудовое законодательство и правила охраны труда.

«Профсоюз никогда не бросает людей, которые к нам обратились и вступили в профсоюз. Это – солидарность, и это – команда», - добавил активист.