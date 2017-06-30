Питаться в отпуске, как граф Тышкевич: Белорусские агроусадьбы, на которых «все включено» 5 30.06.2017, 7:54

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Фото: onliner.by

Главная мечта всех выходящих в отпуск – не готовить еду самим.

Не думать, что сварганить на обед и на ужин. Не стоять у плиты. Не мыть посуду. Конечно, можно выбрать турецкий или греческий отель, где всяческая вкуснятина появляется, как по мановению волшебной палочки. Но такие же кулинарные радости можно обеспечить себе, даже если отправиться на отдых или на уик-энд в отечественную агроусадьбу, пишет tio.by.

Сегодня в Беларуси насчитывается более 2000 сельских усадеб. Среди них есть классические «домики в деревне», предоставляющие возможность полностью погрузиться в прелести деревенского отдыха. Есть, правда, и такие, которые просто сдаются туристам в аренду. Там есть вся бытовая техника, посуда, горячая вода, газовые или электрические плиты, мангалы, в общем, все, что позволяет гостям готовить самостоятельно. Однако, как показывает практика, подавляющее большинство наших соотечественников и зарубежных гостей все-таки отправляются в агроусадьбы, чтобы вкусно покушать, учитывая, что в деревнях еще пока сохранилась традиционная народная кулинария. Причем, как утверждают специалисты и знатоки белорусской кухни, по Беларуси можно устраивать длительные гастрономические туры, учитывая, что в каждом регионе по сей день готовят по-своему.

В каждой области существуют усадьбы, где можно прожить неделю, и все это время вас будут угощать разнообразными блюдами белорусской кухни, ни разу не повторяясь. Причем это не просто драники или жареная картошка, а настоящие кулинарные изыски, свойственные той или иной местности.

Что предполагает агротуристический гурманский all inclusive, так сказать, в принципе? Главное правило усадеб, где туристов кормят – учитывать пожелания клиентов. К примеру, если туристы любят утром плотно позавтракать, то им приготовят, например, яичницу из домашних яиц со шкварками. Если предпочитают мучные блюда, то нажарят толстых или тонких блинов с разными начинками. Учитываются также пожелания тех, кто сидит на диете, мясоедов или, наоборот, вегетарианцев. Чаще всего утренний (или вечерний) чай настаивается на травах. Главный элемент питания на усадьбах – обед. Как правило, он состоит из разнообразных закусок, в том числе домашних солений или маринадов, свежих овощей, салатов, первого блюда – это могут быть разнообразные супы, уха, борщи или холодники. Вторые блюда также учитывают запросы гостей: мясо или рыба и пр. На усадьбах, как правило, готовят и напитки – как с градусами, так и без. Когда речь идет об All inclusive, многим туристам сразу вспоминается система «шведский стол». Возможно, в своем привычном виде эта система на белорусских агроусадьбах еще не действует. Но в каким-то первоначальном варианте этот принцип соблюдается, и у гостей есть выбор - полакомиться тем или другим блюдом, приготовленным на завтрак, обед или ужин - или попробовать их все понемножку.

...И еще один немаловажный аспект: в питании используются экологически чистые продукты. Овощи и фрукты в большинстве собираются с собственных подворий. Если своей живности нет, то яйца, молоко, масло, творог, мясо покупаются у местных жителей. Если проанализировать отзывы о питании на агроусадьбах, то большинство сводится к такому резюме: «Очень вкусно! Очень сытно! Слишком много!»

Даже в случае, если туристы уже все видели и все попробовали, на белорусских агроусадьбах есть возможность удивить искушенного гурмана. Например, Янина Козюк, хозяйка фольварка «У Рыся», который в 2016 году получил Гран-при республиканского конкурса на лучшую агроусадьбу, освоила выпечку аналога литовского пирога шакотис – банкухи. Для этого понадобилось нужное оборудование, рецепт пирога, который в старину пекли местные невесты к свадьбе, а также масса терпения и выдержки, ведь для начала необходимо два часа прогревать русскую печь, затем в отдельных чанах вручную взбить по 60 белков и 60 желтков, добавить масло, муку и сметану. После чего тесто наматывают на веретено и запекают два часа. Теперь банкуха – настоящий бренд усадьбы. Свое умение Янина передала своей старшей дочери Веронике.

Хозяйка усадьбы «На Заречной улице» – Алла Поликарпук – кулинарка, что называется от Бога. Приготовит гостям мачанку с блинами, картофельную бабку, суп из фасоли с сельдереем и блинные «торбочки», предложит свекольный квас и наливки собственного приготовления по старинным рецептам, а на десерт – знаменитую кулагу. Неслучайно на этой усадьбе появилась такая инициатива, как небольшой кулинарный фестиваль «Палескія прысмакі». Алла проводит на базе усадьбы кулинарные мастер-классы, собирает, применяет и распространяет рецепты старобелорусской кухни. Не так давно на Кобринщине появилась туристическая дестинация «Мухавецька кумора», объединившая не только сельские усадьбы, но и другие объекты инфраструктуры. Алла Поликарпук возглавила это сообщество. Теперь в районе воплощаются многие интересные идеи, в том числе и связанные с кулинарией. Например, созданы кулинарные маршруты - «День «Бабулиных прысмак», «Бульбяной день», «Кухня раннего Средневековья», «Грибное царство» и другие, с вовлечением туристов в процесс приготовления блюд старобелорусской кухни и с дегустацией домашних вин, наливок и травяного чая, и домашней выпечки.

Слышали ли вы когда-нибудь о чудесном блюде под названием «рулька с шальбабоном и панцаками»? Скорее всего, нет. Этой вкуснотищей славится усадьба «Налибокские васильки», что находится в Воложинском районе. Ее хозяин Василий Шакун является потомственным «хранителем леса»: его отец был объездчиком у графа Тышкевича, а сам Василий всю жизнь проработал в Налибокской пуще. Но кормит гостей не он сам, а его жена, Мария Павловна. Секрет блюда прост: рульку (лучше подкопченную) тушат несколько часов с фасолью и перловкой в русской печи. Получается что-то необыкновенное, ароматное, несмотря на то, что составляющие вроде бы изначально не совсем сочетаются друг с другом. Кроме этого, туристы имеют возможность полакомиться и таким изыском, как шурпа из косули. Рецепт прост: сначала нужно долго варить мясо, как минимум несколько часов, чтобы дичь отстала от кости и стала мягкой, а потом добавить традиционные продукты: картофель, морковку, лук, и – вкуснейшая шурпа готова.

По итогам республиканского конкурса на лучшую агроусадьбу 2015 года в номинации «Белорусская традиционная кухня» победителем стала усадьба «Валерия» (Брестская область). В усадьбе есть подсобное хозяйство, здесь можно попробовать блюда с использованием вкусных домашних продуктов. Хозяйка усадьбы Наталья Прокопук – настоящая кулинарная волшебница. Вот так она накрывает стол для гостей: домашние колбасы, копченая полендвица, запеченная баранья нога, тортюхи (аналог драников, но с морковкой) с топленым маслом, кисель овсяный на сливках, груши к киселю, отваренные в белом вине. Кроме этого – 17 видов настоек (гости должны угадать, из чего они сделаны) и три вида домашнего хлеба. Туристы могут заранее увидеть, чем их будут кормить на завтрак, обед и ужин: меню с иллюстрациями выложено на сайте усадьбы. Наталья не останавливается на достигнутом и все время находится в поиске, учится и учит других: проводит мастер-классы по кулинарному мастерству. В усадьбе регулярно собираются члены женского клуба «Валерия», постигающие секреты старинной белорусской кухни.

Агроусадьба «Полесские традиции» неслучайно носит такое название. Здесь все традиционное, в том числе и питание. Если гости захотят, то их будут кормить 3 или даже 4 раза в сутки. Блюда белорусской национальной кухни хозяйка усадьбы Нина Гловацкая готовит из продуктов собственного производства (с учетом фермерского хозяйства), из деревенского молока, печет хлеб и пироги в русской печи, варит душистые настои из местных лекарственных трав. На стол подаются также домашние рулеты, буженина, колбасы, шкварки, драники, цеппелины, каша–бабка, картофель с паром, блинчики и прочие гастрономические изыски.

Еда была очень вкусная, а специальное блюдо от хозяйки «Бабкин пенек» - пальчики оближешь. Нам рассказали и показали, как печется хлеб. Мы всегда ели хлеб прямо из печки. Вообще вся еда в усадьбе была полностью натуральная и вкуснющая. Стол ломился от постоянной смены блюд. А чай, которым нас поила хозяйка, был просто волшебным напитком. Свое название «Полесские традиции» усадьба полностью оправдывает. С собой домой в Санкт-Петербург мы привезли много угощений с усадьбы и подарков от хозяйки, а главное уважение к красивым традициям такой замечательной, красивой страны как Беларусь.

Достижениями в кулинарии на усадьбах славятся не только хозяйки, но и хозяева. Например, владелец усадьбы «Ольхово» Евгений Красновский не только сам прекрасно готовит, но и занимается продвижением местной кухни. С этой целью в Волковысском районе объявлен гастрономическій конкурс «Смак регіёну». Победители конкурса в категориях «Самы аўтэнтычны рэцэпт», «Рэцэпт з гісторыяй», «Незвычайная назва» будут выбраны специальным жюри и приглашены в агроусадьбу «Ольхово» на мастер-класс по кулинарному искусству и вручение призов.