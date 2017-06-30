На Мозырском НПЗ запретили мобильную связь 8 30.06.2017, 8:13

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За первую промашку лишают премии, за вторую – увольняют.

Как стало известно Belsat.eu, руководство нефтеперерабатывающего завода в Мозыре вводит запрет на пользование мобильными телефонами.

Мобильные телефоны и другие гаджеты сотрудники по прибытии на завод должны будут сдавать ответственному лицу или оставлять дома. Если сотрудник не сдал свой мобильный телефон и пользуется им в рабочее время, он будет лишен премии. При повторном нарушении введенного запрета сотрудник будет уволен.

Источник сообщил, что запретом на пользование мобильными устройствами недовольны не только рядовые сотрудники, но и среднее начальство. Руководство завода отказалось назвать причины, из-за которых ввели этот запрет.