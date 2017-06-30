Трамп объявил о начале «золотой эры» в энергетической отрасли США 2 30.06.2017, 7:55

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Америка будет экспортировать энергоносители по всему миру.

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске энергетической программы, которую он назвал стартом «золотой эры», в результате которой американские энергоносители покорят весь мир.

Выступая на встрече, организованной Министерством энергетики США, глава Белого дома заявил о начале реализации новой энергетической политики США, сообщает агентство Reuters (перевод – РБК). «Мы будем экспортировать американские энергоносители по всему миру», - пообещал Трамп.

По словам президента, речь идет о начале «золотой эры» американского доминирования. В числе примеров нового подхода Трамп назвал планы увеличить поставки американского сжиженного газа на азиатские рынки, а также продажу угля в Украину.

Глава Белого дома также заявил, что его администрация рассматривает идею обновления программы развития атомной энергетики, которая должна составить конкуренцию природному газу и возобновляемым источникам энергии.

Еще один пункт программы – разработка новых месторождений нефти и газа на американском шельфе. Работы были заморожены при администрации Барака Обамы.

Указ о расширении добычи на шельфе Трамп подписал еще в конце апреля. Он объяснил это в том числе созданием тысяч новых рабочих мест для граждан США.

Как ранее сообщали опрошенные РБК аналитики, программа добычи на шельфе носит долгосрочный характер и не должна оказать существенного влияния на нефтяные цены в ближайшее время. Объясняется это тем, что для начала нужно провести дополнительную разведку. Помимо этого продолжает расти добыча в Мексиканском заливе, где американские компании арендовали месторождения.