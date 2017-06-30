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Половина белорусов зарабатывает меньше $185 в месяц

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  • 30.06.2017, 8:45
  • 6,909
Фото: tut.by

Шокирующие цифры не может скрыть даже официальная статистика.

Среднедушевые располагаемые ресурсы каждого второго белоруса — 52,6% от общего числа населения — в первом квартале этого года не превышали двукратный размер БПМ — 365,4 рубля. Год назад этот показатель составлял 48,6%, сообщает tut.by.

На 1 апреля в Беларуси проживало 9 миллионов 498,6 тысячи человек. Получается, что среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали 365,4 рубля у 4 миллионов 996 тысячи человек.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проведенного Белстатом, в первом квартале уровень малообеспеченности, или удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности), составил 6% (за аналогичный период прошлого года — 5,4%).


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