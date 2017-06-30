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Самые забавные рекламные ролики из Израиля

  • 30.06.2017, 8:57
  • 3,244

Израильская реклама — самая непредсказуемая в мире.

Какая она, телевизионная реклама в Израиле? Очень разная. Издание jewishnews.com.ua собрало 7 смешных и непредсказуемых рекламных роликов на израильском ТВ и делимся ими с вами.

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