Самые забавные рекламные ролики из Израиля
- 30.06.2017, 8:57
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Израильская реклама — самая непредсказуемая в мире.
Какая она, телевизионная реклама в Израиле? Очень разная. Издание jewishnews.com.ua собрало 7 смешных и непредсказуемых рекламных роликов на израильском ТВ и делимся ими с вами.
Ты — не ты, когда распродажи
Когда простые люди и дела делаю жизнь лучше
Морской мир в прыжке
Не доверяйте милым старушкам
Первое впечатление снова обманчиво
На большом воздушном шаре
Пиратские порядки