Николай Статкевич: Нельзя ослаблять давление на высокопоставленных бандитов 10 30.06.2017, 9:23

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НИКОЛАЙ СТАТКЕВИЧ

3 июля в 14.00 на Площадь в Минске выйдут самые смелые и достойные люди страны.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«3 июля в 14.00 на Октябрьскую площадь Минска выйдут самые смелые и достойные люди страны, чтобы почтить память жертв войны и потребовать освобождения Беларуси от оккупации незаконной коррумпированной властью. Наша решимость отстаивать народные права принесла первые плоды - власть отложила применение декрета против безработных. Из 35 незаконно арестованных патриотов освобождены уже 33.

Но этот преступный декрет могут применить в следующем году. Могут придумать новые способы ограбления народа и лишить свободы других невиновных. Нельзя ослаблять давление на высокопоставленных бандитов. Нужно заставить их вернуть народу украденную власть.

Чтобы ослабить силу нашего протеста, власти могут огородить место нашей акции и установить там свои пропускные пункты. Мы не скоты, чтобы толкаться в загонах. Поэтому сообщаю о решении Белорусского Национального Конгресса - идти на Октябрьскую площадь с запада, со стороны ГУМа и универсама «Центральный». Если площадь окажется огороженной, то группироваться у первого ограждения. Мы пойдем в другое место, если нам предложат собираться в загоне.

БНК обращается с просьбой к минчанам - с утра 3 июля сообщать об ограждениях и препятствиях свободному движению граждан в центре столицы в социальных сетях, чтобы организаторы могли в случае необходимости выбрать новое место для акции. Весь Минск не закроют. Это наш город и наша страна.

Беларусь будзе вольнай! Уладу - народу! Жыве Беларусь!»