Квадратный метр жилья в Беларуси может резко подорожать 28 30.06.2017, 9:27

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Государство больше не будет финансировать строительство инфраструктуры под жилые дома.

Белорусское государство отказывается от дальнейшего финансирования строительства инфраструктуры под жилье. По его мнению, это должны делать сами дольщики, сообщает ej.by.

Напомним, что сегодня государство берет на себя все расходы и обязательства по строительству инфраструктуры под жилье. Однако в последнее время денег на это стало катастрофически не хватать.

«Необеспеченность инфраструктурой тормозит индивидуальное жилищное строительство. Надо строить партнерские отношения с государством, поэтому рассматривается вопрос долевого строительства инфраструктуры по аналогу с жилищным», - заявил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Александр Горваль.

Следует указать, что Александр Говаль также анонсировал грядущее удорожание квадратного метра при возведении жилья с господдержкой. До конца 2017 года цена вырастет на 9%. Однако, учитывая, что дольщики теперь будут нести и основные затраты по инфрастуктуре, итоговая стоимость квадратного метра может увеличиться еще не менее чем на 10%. И это для каждого строительства, а не только осуществляемого с господдержкой.

Когда конкретно затраты по инфраструктуре государство переложит на дольщиков, Александр Горваль не сказал. Но, судя по его словам, это произойдет очень скоро.

«Пока пытаемся отработать схему, прежде чем переходить к нормативно-правовому акту», - пояснил представитель Минстройархитектуры.