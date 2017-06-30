В Беларуси без света остались 466 населенных пунктов
- 30.06.2017, 10:11
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Ненастная и жаркая погода сохранится в Беларуси и в пятницу 30 июня: снова ожидаются грозы с порывистым ветром и градом.
Более 400 населенных пунктов остались в Беларуси без электроснабжения в результате непогоды в четверг 29 июня, сообщили в МЧС Беларуси.
Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили о неустойчивой погоде – в ряде регионов страны прогнозировались сильные грозы и шквалистый ветер.
«Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 466 населенных пунктах. Из крупных – Слоним и Дятлово», – сообщили в МЧС.
Там также сообщили, что в Зельвенском районе для подачи электричества в один из детских оздоровительных лагерей был задействован мобильный генератор МЧС.
Shelf cloud over Ashmyany (Oshmyany), #Belarus today . Photos via "ОШМЯНЫ news" pic.twitter.com/WYqRuwTBGY— Kirill Bakanov (@WeatherSarov) 29 июня 2017 г.
В ведомстве отметили, что в настоящее время энергетики работают над устранением отключений.
Я так понимаю, это город-герой #Столбцы поплыл? 33 мм дождя выпало (33литра на кв. м) https://t.co/CYrBg9oY8m. Карта суммы осадков с 9 до 21 pic.twitter.com/asLM1JNgNm— Блізкі космас (@nadvorie) 29 июня 2017 г.
А кто самый был сегодня горячий? https://t.co/wHhyDZXKXJ.— Блізкі космас (@nadvorie) 29 июня 2017 г.
А где было +33.7°! pic.twitter.com/zciTHDxyAT
По информации Гидромета, ненастная и жаркая погода сохранится в Беларуси и в пятницу 30 июня – снова ожидаются грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром, возможен град.