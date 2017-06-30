В Беларуси без света остались 466 населенных пунктов 30.06.2017, 10:11

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Ненастная и жаркая погода сохранится в Беларуси и в пятницу 30 июня: снова ожидаются грозы с порывистым ветром и градом.

Более 400 населенных пунктов остались в Беларуси без электроснабжения в результате непогоды в четверг 29 июня, сообщили в МЧС Беларуси.

Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили о неустойчивой погоде – в ряде регионов страны прогнозировались сильные грозы и шквалистый ветер.

«Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 466 населенных пунктах. Из крупных – Слоним и Дятлово», – сообщили в МЧС.

Там также сообщили, что в Зельвенском районе для подачи электричества в один из детских оздоровительных лагерей был задействован мобильный генератор МЧС.

В ведомстве отметили, что в настоящее время энергетики работают над устранением отключений.

По информации Гидромета, ненастная и жаркая погода сохранится в Беларуси и в пятницу 30 июня – снова ожидаются грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром, возможен град.