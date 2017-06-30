Вячеслав Косинеров: Советую милиционерам сменить работу 6 30.06.2017, 10:16

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Вячеслав Косинеров

Фото: «Белсат»

Активист считает, что силовики понесут наказание за все свои преступления.

Анархист Вячеслав Косинеров считает, что «все преступления силовиков сохранятся в архивах» и в конце концов «виновные будут наказаны», пишет «БелГазета». Находясь в СИЗО, он получил прозвище «Слава Революция»: «Я не скрывал никаких своих взглядов, мы много разговаривали на разные темы. И хотя я ни разу не произнес слово «революция», за мной закрепилось такое прозвище. Хотя сам бы я себя не героизировал».

О милиции и хамстве

История с наброшенной удавкой на шею скульптуре царского городового в центре Минска в исполнении Косинерова не дает ему покоя до сих пор: «Мне прямо говорили в СИЗО, что я оскорбил своим поступком лично министра Шуневича. И я действительно с того времени испытываю какое-то нездоровое внимание к себе со стороны милиции. Недавно в позднее время возвращались со своей девушкой домой. Подошли на остановке к почтовому ящику, чтобы отправить письма и открытки, как к нам тут же подъехала милицейская машина, вышел сотрудник милиции с автоматом и с какими-то странными вопросами».

«Меня вообще удивляет милицейское хамство, - негодует матерый анархист. - Вот они любят говорить: «Вам надо то-то и то-то». Позвонили недавно: «Вам надо к нам явиться». Якобы для того, чтобы дать им какие-то дополнительные пояснения. Но вы меня извините, господа! Вы для меня в принципе не существуете. Ваша структура функционирует сама по себе, к моей жизни это не имеет никакого отношения. Я просто не обязан вам ничего объяснять. И они понимают, когда им говоришь об этом. Хотя изначально отношение такое, как будто ты им чем-то сильно обязан».

О конфликте и гопниках

На прошлой неделе имя колоритного юноши вновь оказалось в информационных лентах. «Это очень мутная история, - делится своей версией нашумевшего инцидента Вячеслав Косинеров. - Случилось все в Молодечно в светлое время суток. Такого прихвата среди бела дня в центре города никто не ожидал. Со мной был знакомый и две девушки. Прямо возле памятника Ленину нас окружили 20-25 человек. Они не скрывали своих неонацистских взглядов. И прямо там начали меня избивать. Это ж какую надо иметь уверенность в собственной безнаказанности или быть настолько глупыми, чтобы так вести себя прямо под видеокамерами? Они сопровождали нас по центральным улицам города, даже в помещении железнодорожного вокзала все еще пытались развить конфликт и спровоцировать драку. А милиционеры на вокзале даже не обратили на это внимания».

«Мне казалось, что такие времена уже прошли, - недоумевает человек, которому в результате малоприятного происшествия сломали нос. - Я помню, как в нулевые годы были жесткие столкновения между группировками неонацистов и антифашистами. Но такого давно уже не встречал. Это были молодые ребята, в основном лет 20-25. И у них ментальность гопников с примесью каких-то правых идей, с признаками расизма, нетерпимости и гомофобии. Страшная смесь. Они били даже девушек, чего раньше практически не случалось никогда».

О насилии и люстрации

«Мы отрицаем монополию государства на решение проблем общества, а милиции - на разрешение конфликтов, - заверяет белорусский анархист Косинеров. - Для меня не существует такой институт, как милиция. И для них я после избиения в Молодечно придерживаюсь версии, что просто упал с велосипеда. Никаких других подробностей происшествия у меня для них нет. Я полностью отрицательно отношусь к структуре, в которой из четырех омоновцев не смогли найти одного, который сломал мне в свое время челюсть при задержании».

Вячеслав Косинеров любит говорить, что действует для привлечения внимания общественности к проблемам, связанным с насилием со стороны правоохранительных органов: «Внимание к этому вопросу я точно привлек. Хотелось ли бы мне что-то сказать лично министру внутренних дел Шуневичу? Вряд ли. Мне сложно подобрать слова для человека, у которого наблюдается определенный диссонанс в сознании. Ему все равно, кого чествовать - сотрудника НКВД или царского городового. А почему тогда не СС, не гестапо? Это ведь один и тот же набор ценностей. Они вообще там в основном все сторонники жесткого авторитарного управления. Ненависти к ним я не испытываю. Мне на самом деле жаль этих людей, ведь они не любят свою работу. Они постоянно жалуются на сложности, на нехватку времени и сил. Но это ничего не меняет. И никто не отменит такую процедуру, как люстрация. Так что советую сегодняшним милиционерам успеть сменить работу».

Топ-тест

- На прошлой неделе Вячеслав Косинеров потратил «примерно 100 рублей».

- Главной покупкой за последнее время стал «велосипед девушке Марине за 630 рублей».

- Сильно впечатлило «настроение Дмитрия Полиенко, который своими письмами из тюрьмы очень вдохновляет».

- Удивляет «терпение белорусов и то, как они потихоньку просыпаются».

- Разочаровывает «глупость некоторой молодежи, которая стопорит развитие общества».

- Ожидает «результатов от своей деятельности в образовательных проектах».

- Он не смог бы прожить «без любимой девушки, семьи и жизненных идеалов».

Прогнозы Вячеслава Косинерова

- Белорусскую экономику в ближайшем будущем вряд ли ожидает что-то хорошее и перспективное. Если в стране в ближайший год состоится референдум, то одним из пунктов должен стать вопрос об остановке строительства АЭС. До конца года американский доллар исчезнет в качестве мировой валюты. Футболисты БАТЭ в нынешнем сезоне снова сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов. Памятник царскому городовому в Минске долго не простоит. Военный конфликт в Украине закончится, когда в России люди поймут, что творит их власть. Следующий президент в Беларуси не появится никогда, потому что наша страна станет конгломератом свободного общества. Скоро белорусы массово заговорят на родном языке в повседневной жизни. Частью Евросоюза Беларусь в ближайшие 5-10 лет не станет. Зарабатывать больше 1000 евро в месяц белорусы смогут тоже лет через 10.