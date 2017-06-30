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Восемь белорусов пытались пробраться в Литву через лес

  • 30.06.2017, 10:50

На белорусско-литовской границе задержали жителей Гродно.

27 июня в 200-х метрах от белорусско-литовской границы пограничный наряд обнаружил двух неизвестных граждан, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Заметив пограничников, они предприняли попытку скрыться и побежали в направлении сопредельной территории. На законные требования остановиться мужчины не реагировали. В целях недопущения незаконного пересечения границы было применено табельное оружие и нарушители были задержаны.

Через несколько часов недалеко от границы в окрестностях населенного пункта Головенчицы было обнаружено два оставленных автомобиля. Было принято решение продолжить проведение поисковых мероприятий. И как итог — задержание еще шестерых нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь белорусско-литовскую границу через лес.

Все задержанные оказались жителями г. Гродно. В настоящее время в отношении нарушителей продолжаются проверочные мероприятия. Начат административный процесс по ст.ст. 23.29 (покушение на незаконное пересечение Государственной границы), 23.30 (нарушение пограничного режима), 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП Республики Беларусь.

Санкции данных статей предусматривают наложение штрафа в размере до ста базовых величин, а за оказанное неповиновение законным требованиям пограничников отдельным гражданам может грозить и административный арест.


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