Владимира Путина так научили 1 Виталий Портников, lb.ua

30.06.2017, 11:07

Виталий Портников

Почему бывший главарь «Приднестровья» бросился переплывать реку.

История Шевчука - это не история про коррупцию, потому что после его отставки коррупции в Тирасполе меньше не стало, территория Приднестровья по-прежнему управляется криминальными кланами, контролируемыми Кремлем. История Шевчука - это история про то, что Кремль не прощает «самодеятельности».

Бегство бывшего президента самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республики» Евгения Шевчука с с территории фейкового «государства» на свободную территорию Молдовы войдет и в историю, и в политические анекдоты.

В историю - потому что никогда еще бывший глава созданного Кремлем криминального образования не спасался от преследования в стране, отделению от которой он посвятил свою политическую карьеру.

В анекдоты - потому что бегство Шевчука, который переплыл Днестр, слишком уж напоминает действия Остапа Бендера. «Великому комбинатору», который решил вместе с отобранным миллионом покинуть первое в мире государство рабочих и крестьян, тоже пришлось, как известно объясняться с пограничниками на румынском языке. Впрочем, молдавские стражи порядка оказались куда благодушнее, чем румынские пограничники в романе Ильфа и Петрова. Приднестровскому «великому комбинатору» не придется переквалифицироваться в управдомы.

На первый взгляд, история бегства Шевчука выглядит вполне прозаично. О коррумпированности бывшего «президента» в годы, когда он возглавлял тираспольский режим, не говорил только ленивый. Что же удивительного, что после отставки против него выдвинули обвинения и ему пришлось спасаться бегством? Однако на самом деле история Шевчука - это не история про коррупцию, потому что после его отставки коррупции в Тирасполе меньше не стало, территория Приднестровья по-прежнему управляется криминальными кланами, контролируемыми Кремлем.

История Шевчука - это история про то, что Кремль не прощает «самодеятельности». Что даже жителям маленьких, всецело зависящих от него анклавов Кремль не может позволить себе избрать своих номинальных правителей. И тот, кто идет против воли «барина», должен быть прилюдно выпорот на конюшне.

Напомню, что Евгений Шевчук стал президентом как бы случайно. После того, как в Москве решили отправить на покой многолетнего хозяина Приднестровья Игоря Смирнова, в Кремле сделали ставку на тогдашнего главу местного «парламента» Анатолия Каминского. Однако на выборах Каминский неожиданно проиграл Шевчуку, тогда рядовому депутату, уступившему Каминскому место спикера. Во втором туре выборов Шевчук разгромил кремлевского кандидата со «смирновским» результатом в 73 процента. И не важно, что он был таким же пророссийским, как Каминский или Смирнов - в Тирасполе других нет. В Москве этого ему не простили и все эти годы вели дело к замене «правильным» президентом. И добились своего на следующих же выборах. Приднестровьем теперь руководит Вадим Красносельский. Тот самый Красносельский, который был министром внутренних дел при коррумпированным по самое не хочу Смирнове и активно содействовал разорению оккупированной территории. Но отставки Шевчука оказалось мало - его решили элементарно добить. Просчитались только с самой возможностью бегства в Молдову.

Нечто похожее в свое время прошло с другой контролируемой Москвой территорией - Абхазией. Когда стало ясно, что ее первый президент Владислав Ардзинба больше не сможет исполнять своих обязанностей, в Москве выбрали в его преемники чекиста Рауля Хаджимбу. А когда абхазы имели наглость на выборах проголосовать за другого кандидата, Сергея Багапша, Кремль организовал абхазам и политический кризис, и экономическую блокаду - показательно, что все это происходило практически в одно время с событиями 2004 года в Украине, когда в Москве ставили на Виктора Януковича с тем же упорством и с той же готовностью «наказать холопов». Москва продолжала бороться с Багапшем даже после его смерти, когда организовала переворот, направленный против его преемника Александра Анкваба - и добилась-таки своего, усадила бесцветного и управляемого Хаджимбу в кресло главы Абхазии.

И в Южной Осетии было практически то же самое. Когда Москва решила распрощаться с проворовавшимся наместником Эдуардом Кокойты, в его преемники был выбран спецслужбист Анатолий Бибилов. Однако на выборах он неожиданно проиграл Алле Джиоевой, бывшему министру образования, которая пользовалась большой популярностью у населения. Попытка Кремля не признать результаты выборов привела к многомесячным протестам и в результате в Москве просто не осмелились усадить Бибилова в президентское кресло. Джиоевой, впрочем, тоже не дали стать президентом - ее штаб был захвачен, «парламент» заставили принять специальный закон, который не позволил победительнице президентских выборов участвовать в повторном голосовании. А «избрание» Бибилова просто отложили на 6 лет, заменив переходным кандидатом. Но с этого года Бибилов руководит Южной Осетией - вуаля!

В Кремле относятся как к рабам не только к собственным гражданам, которым положено рукоплескать телевизионным пляскам правителей. Даже те, кто самим своим существованием должны доказывать привлекательность «русского мира», могут только сидеть и бояться.

Владимира Путина так научили.

Виталий Портников, lb.ua