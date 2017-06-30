День сурка, растянувшийся на двадцать лет 30.06.2017, 11:15

Кадр из фильма «День сурка»

Вспомним, как начиналась белорусская эпоха «хлеба и зрелищ».

Соцсети пестрят фотографиями изъезженного гусеницами бронетехники асфальта минских улиц и проспектов. Кто-то удивляется, словно впервые увидел подобную картину. Кого-то злит маниакальное желание властей провести парад — во что бы то ни стало в далеко не самый сытый год. Есть и те, кто говорит о нависшей над страной опасностью, а посему армия нужна: пусть тренируется хоть на параде, пишет «Салiдарнасць»

И над всем этим витает ощущение, что мы все это уже проходили. И не раз.

Счастливые лица освобожденных под грохот гусениц из СИЗО участников «Дела патриотов», объятия родных и близких. Сколько раз мы уже видели такие сцены? Трудно сосчитать слету. Некоторых довелось встречать не один и не два раза. И ведь нет гарантий, что не придется снова писать письма в очередную колонию.

Тракторный поселок в Минске начали сносить, Осмоловке приготовиться. Несмотря на протесты и петиции. Кто-то еще помнит, как десять лет назад под видом реконструкции разрушали застройку в историческом центре Гродно? Как не в лучшую сторону для архитектурного наследия менялись города, избранные для проведения Дожинок и Дней письменности?

Все это, пожалуй, началось двадцать лет назад, когда власти решили с помпой отметить 930-летие Минска. По официальным данным, на подготовку города к празднику было потрачено около $ 1,5 млн. Затраты на подготовку и проведение военного парада не были озвучены.

К слову, независимая пресса в те дни публиковала снимки бронетехники, репетирующей парадное прохождение и днем, и ночью. И первые политзаключенные уже были — весной того года арестовали журналистов Дмитрия Завадского и Павла Шеремета.

Подготовку к гуляниям омрачил мощнейший ураган, пронесшийся над Беларусью 23 июня. Погибли 5 человек, 48 попали в больницы, пострадали 654 населенных пункта, более трехсот жилых домов было разрушено, количество поврежденных превышало 7000. Нанесенный стихией урон оценивался больше, чем в 30 млн долларов, еще столько же требовалось на ликвидацию последствий.

Страницы газеты «Свабода», 90s.by

Демократическая общественность и оппозиционные партии призвали власти отказаться от затратных гуляний в память о жертвах стихии, а сэкономленные деньги потратить на ликвидацию последствий урагана.

Фото Сергея Брушко, 90s.by

Власть призывы не услышала, праздник продолжался четыре дня.

«Фэст абяцае быць сапраўды грандыёзным — такім, як звычайна бываюць святкаванні, наладжаныя палітыкамі з вялікімі амбіцыямі», — пророчески писала двадцать лет назад газета «Свабода».