Крик души: Отработавшую в университете 20 лет брестчанку выбрасывают на улицу 2 30.06.2017, 11:25

Светлана Кухарчук занимала две комнаты в общежитии БрГТУ по договоренности с ректором.

Свою непростую жизненную историю сайту Charter97.org рассказала жительница Бреста Светлана Кухарчук.

«Здравствуйте, мне необходима ваша помощь. Я живу в общежитии БрГТУ (Брестский государственный технический университет – ред.) в блоке из двух комнат, официально занимаю одну, вторую – по устной договоренности с ректором.

Неделю назад заведующая общежитием предупредила меня о том, что мне необходимо освободить одну из комнат.

Я задала вопрос ректору о происходящем, он ответил, что меня не знает и ничего никому не обещал, хотя я была у него на приеме каждый год с заявлением о выделении мне блока. У меня на тот момент был тубинфицированный ребенок, ректор в устной форме разрешал проживать мне во второй комнате, заверяя о том, что официально выделит эту комнату, но надо еще подождать.

Дождалась... На сегодняшний день я отработала в вузе 20 лет, вырастила в этом общежитии дочь (ей 20 лет и мне самой уже 53 года). И сейчас меня и моего ребенка ректор решил выбросить, как бездомных собак, на улицу...

По другому не скажешь!

Председатель профсоюзного комитета на вопрос об оказании мне правовой помощи отказал, мотивируя тем, что ректор запретил это делать.

Я на днях перенесла гипертонический криз (состою на учете как гипертоник). Дочь в эти дни сдает экзамены по двум образованиям. Мысли не о учебе , а том , что б со мной ничего не случилось. У меня не раз дежурила скорая. Не знаю, чем все это закончится, но вещи на улицу выносить , как мне предлагают, я не собираюсь».