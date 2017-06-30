Ученые показали 500-летнего человека 30.06.2017, 11:30

Британские ученые использовали для этого методы судебной антропологии.

Группа британских исследователей из Университета Джона Мура в Ливерпуле восстановила лицо человека, жившего около 500 лет назад, пишет tvzvezda.ru.

Останки мужчины были обнаружены в 2014 году в Дублине при проведении строительных работ. Изначально археологи полагали, что найденный скелет принадлежал либо викингу, либо норманну, однако углеродный анализ показал, что скелет относится к эпохе Тюдоров, длившейся с 1485 по 1603 год, передает Gizmodo.

При реконструкции лица специалисты использовали методы судебной антропологии. Сначала ученые создали 3D-модель черепа, а затем выявили ключевые точки, определяющие расположение мышц. После этого на цифровую модель были наложены изображения мягкой ткани и кожи.

Также ученым удалось определить, что возраст мужчины на момент смерти составлял 25–35 лет, при этом он, скорее всего, принадлежал к бедным слоям населения, поскольку у костей скелета были выявлены признаки износа, свидетельствующего о тяжелом физическом труде.