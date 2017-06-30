Превращение в аборигенов Кирилл Живолович, «Белгазета»

30.06.2017, 11:35

Куда заведет страну «многовекторность» Лукашенко?

В Беларуси продолжается многолетний квест с элементами многовекторной и невнятной дипломатической деятельности: западно-восточные устремления, сменяя друг друга, тормозят все интеграционные процессы в обоих направлениях и чаще всего усугубляют и без того довольно жалкое геополитическое положение Беларуси в регионе.

Очередная возможность блеснуть своей дипломатией у первых лиц страны появилась на прошлой неделе - в Минске состоялась встреча министров иностранных дел Центрально-Европейской инициативы. Не сказать, что мероприятие уровня G8, но госСМИ вещали безапелляционно: «крупнейший форум», «центр мировой политики», «европейские лидеры»…

Очень метафорично, под стать торжественной атмосфере встречи высказывался глава белорусского МИД Владимир Макей. Его замысловатые обращения к коллегам были наполнены житейской мудростью, что, впрочем, не слишком чувствительно добавляло словам содержания: «Едва ли можно представить общество, которое может преобразиться за ночь на основании лишь политических устремлений своей элиты».

Это да, дружелюбно закивали европейские дипломаты, проникнувшись глубиной и зрелостью мысли. Они вряд ли до конца поняли, что гипотетические преобразования, о которых зашла речь, не могут возникнуть даже при наличии устремлений государственной «элиты». А если никаких таких устремлений у «элиты» не было и нет? То и преобразований никаких не будет, вне зависимости от истинных общественных устремлений.

Зато разговаривать на разных языках с коллегами у нашего внешнеполитического ведомства получается очень хорошо. Почти безуспешно, но полноценно. Практически безрезультатно, но усердно и широко. Никакой эффективности, зато много пафоса и церемониальной суеты.

Поводами для некой гордости становятся самые малозначительные достижения, а умения лавировать между восточными и западными соседями возводятся в ранг императорских подвигов и личных заслуг царя-батюшки. Вот и сейчас белорусские дипломаты весьма высокомерно судачат о перспективах снижения стоимости шенгенской визы для соотечественников: «Подписание документов с Евросоюзом по взаимному упрощению визового режима находится на завершающей стадии».

И что же теперь? А теперь, по словам представителя МИД Беларуси, «скорее всего, уменьшится стоимость шенгенской визы до 35 евро». Здесь вся соль отечественной дипломатии в двух словах: «скорее всего». Это уже можно считать белорусским стилем, визитной карточкой любого местного дипломата - «скорее всего». По абсолютно любому вопросу, в рамках совершенно всех дипломатических мероприятий можно высказываться таким образом - «скорее всего». Или используя еще один регулярный штамп из уст белорусского министра иностранных дел: «Нет никаких принципиальных разногласий».

Нас хотят убедить в том, что белорусская сторона сегодня из кожи вон лезет, чтобы стоимость шенгенской визы снизилась. А ничего вообще, что Беларусь - это единственная европейская страна, гражданам которой надо оформлять визы, чтобы попасть в Евросоюз? А как относиться к тому, что даже россиянам на фоне всех региональных конфликтов уже давно виза в Европу обходится дешевле, чем белорусам? И где здесь место для «скорее всего»?

Это все та же излюбленная позиция: как бы надо, чтобы это. И обязательно в конце сказать: «Нет никаких принципиальных разногласий». И добавить для полноты ответа, что обо всем договорились и все это будет «скорее всего». Европейские дипломаты в последнее время с удовольствием подыгрывают своим белорусским коллегам, поэтому без проблем принимают риторику любого более или менее позитивного содержания.

В итоге складывается довольно забавная ситуация, когда белорусы превращаются в сентинельцев. Это такой интересный народ, живущий на островах Бенгальского залива. Сентинельцы известны тем, что очень энергично сопротивляются любым попыткам установления с ними контакта. Они сумели прожить примерно 60 тыс. лет в изоляции и являются нашими современниками, но до сих пор не научились добывать огонь. Они убивают рыбаков и стреляют по вертолетам из луков. С этим неконтактным народом принято не поддерживать никаких отношений. С ними надо лишь улыбаться при встрече и соглашаться, что «нет никаких принципиальных разногласий». Надеясь, что пронесет, «скорее всего».

Кирилл Живолович, «Белгазета»