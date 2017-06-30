Дизайнеры разработали эмблемы для замков Беларуси 8 30.06.2017, 11:48

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Визуальные образы, которые расскажут об архитектурных сокровищах нашей страны.

Рассказать о нашей стране с помощью современных визуальных образов — такой целью задались дизайнеры из студии Елены Шутовой, пишет nn.by.

В основу были положены известные легенды известных мест и памятников. Творческая команда надеется, что картинки с удовольствием будут использовать на сувенирной продукции, а туристам будет интересно узнать подробности.

Для эмблемы Мирского замка дизайнеры переработали легенду про мистические явления, которые начались, когда на месте яблоневого сада выкопали озеро.

На несвижской эмблеме можно увидеть образ призрака Барбары Радзивилл, а также деревья, которые сплелись между собой на месте трагедии любви.

Эмблема Лидского замка рассказывает нам историю смерти миссионеров, убитых местными жителями. По легенде, там потом выросли сосны.

Эмблема Ружанского замка демонстрирует роскошь и золото. Таинственный клад будто бы и до сих пор где-то там спрятан.

Над Каменецкой башней возвышаются великаны, которые, согласно преданиям, ее и построили.